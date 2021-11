Pronostico Milan Inter/ Bedin: “Derby scudetto e Brozovic…” (esclusiva)

Pronostico Milan Inter, Bedin: sarà pareggio!

Un Milan Inter per lo scudetto è quello che si giocherà stasera alle 20.45 allo stadio di San Siro, teatro di un derby di Milano davvero di lusso. Le due squadre sono divise da sette punti in classifica, 31 per il Milan e 24 per l’Inter. Situazioni opposte in Champions League, dove l’Inter si è rilanciata col successo contro lo Sheriff per 1-3 in trasferta mentre il Milan pareggiando 1-1 col Porto ha ulteriormente ridotto le possibilità di qualificazione per gli ottavi. Questa partita in ogni caso dovrebbe dire molto sul futuro del campionato, dove Milan e Inter sono tra le più serie pretendenti per lo scudetto. Per presentare questo derby Milan Inter abbiamo sentito la leggenda nerazzurra Gianfranco Bedin in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Milan Inter: che partita sarà? Intanto (ride, ndR) io questo derby non lo giocherò. In ogni caso il derby è sempre una partita speciale, unica e irripetibile. Si sente la vigilia dell’incontro, c’è il pubblico allo stadio che offre una cornice stupenda. Milan Inter è sempre da vedere…

Ibrahimovic nell’undici titolare quanto conterà per il Milan? Il Milan anche senza Ibrahimovic è riuscito a essere in testa al campionato. Vuol dire che tutti i giocatori del Milan sono forti. Ibrahimovic però riesce sempre a dare una grande carica a tutta la squadra, dentro e fuori dal campo.

Quanto si sentirà l’assenza di Theo Hernandez nella squadra rossonera? L’assenza di Theo Hernandez si potrebbe sentire perché è un giocatore che ha velocità, gamba e piede. Un giocatore importante nella formazione rossonera.

Le incursioni di Leao sulle fasce potrebbero essere determinanti per la squadra di Pioli? Non è solo Leao ma tutta la squadra importante per raggiungere i risultati che si vogliono ottenere.

Ultima chiamata per l’Inter per lo scudetto? No, direi proprio di no perché il campionato è ancora molto lungo e ci sono tante squadre che potrebbero vincerlo. Siamo ancora all’inizio della stagione.

Brozovic è il punto di riferimento del gioco nerazzurro? Brozovic è un grande giocatore e lo sta confermando sempre di più col passare del tempo. Brozovic ha compreso il valore di una squadra come l’Inter, a cui si sta legando sempre di più. Come Barella che ha solo 24 anni e come Bastoni, due giovani di valore della formazione nerazzurra.

Per Simone Inzaghi il primo derby di Milano: come l’affronterà? Come quello di Roma, dove la rivalità tra le squadre, l’emozione non manca mai. Simone Inzaghi ha vinto molto con la Lazio. Un derby in ogni caso da vivere fino in fondo per Simone Inzaghi, che sta guidando un grande club come l’Inter. Magari sarà anche un po’ emozionato in occasione di quest’incontro col Milan…

Il suo pronostico su Milan Inter? Un derby è sempre un derby, un incontro che sfugge a ogni pronostico. Lo era quando giocavo io, lo è adesso. Quindi do stesse possibilità al successo del Milan, a quello dell’Inter e al pareggio. (Franco Vittadini)



