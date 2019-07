Pronostico Motogp/ Gp Germania 2019, Cereghini: è la pista di Marquez (esclusiva)

Sarà ancora un successo di Marc Marquez, su questo circuito del Sachsenring nel Gp di Germania 2019 di MotoGp, una pista dove il campione del mondo vince sempre? In effetti il pilota della Honda partirà anche oggi col miglior tempo. Alle sue spalle Fabio Quartararo con la Yamaha. Poi Maverick Vinales che potrebbe ripetere il successo con la Yamaha ad Assen. Speriamo invece che i piloti italiani e le moto italiane possano rifarsi dopo una giornata di prove ufficiali non eccezionale. Settimo Franco Morbidelli su Yamaha, undicesimo Valentino Rossi sempre su Yamaha. Dodicesimo Danilo Petrucci fresco di rinnovo con la Ducati, tredicesimo Andrea Dovizioso suo compagno di squadra. Anche se sarà difficile battere Marquez che al Sachsenring è veramente sempre il numero uno della MotoGP… Per presentare il Gran Premio di Germania abbiamo sentito Nico Cereghini. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Quanto ha contribuito la Honda nel tempo di Marquez nelle prove ufficiali?

Diciamo che la Honda è una grande moto e Marquez ha sempre la capacità di lavorare su di lei nel modo migliore e di conoscerla bene. E’ anche vero che Marquez è sempre andato forte su questo circuito vincendo in tutte le classi a cui ha partecipato.

Marquez potrebbe cogliere quindi una nuova vittoria al Sachsenring, la sua pista…

Non si può non metterlo tra i favoriti e poi il Sachsenring è proprio la sua pista…

Quartararo si conferma sempre nelle prove, potrebbe vincere finalmente?

Potrebbe essere anche se è vero che in questo momento Quartararo non è a posto fisicamente. Questo potrebbe condizionarlo molto!

Cosa si aspetta da Vinales nel Gp di Germania 2019?

Dopo il successo di Assen partirà tra il lotto dei favoriti qui al Sachsenring.

Cosa faranno Rins e Miller, saranno le possibili sorprese del Gran Premio?

Potrebbero far bene anche se vedo meglio Rins che con la sua Suzuki potrebbe fare cose importanti!

Per i piloti italiani e le squadre italiane una giornata da dimenticare, Franco Morbidelli settimo il primo delle prove.

Purtroppo non è stata una grande giornata per i colori italiani, una delle giornate migliori per la nostra MotoGP. Petrucci purtroppo è caduto se no poteva prendere il posto di Miller.

Crede che Petrucci e Dovizioso domani saranno fuori dal podio?

A Petrucci questo circuito è sempre piaciuto, poi è vero la Ducati ha fatto sempre fatica su questa pista.

Valentino Rossi undicesimo è solo un momento no…

Anche Agostini ha detto che magari vista l’età potrebbe pensare al ritiro. Il problema magari è che il team di Valentino dovrebbe passare tanto tempo a lavorare sulla moto, a girare, girare in continuazione. Sulla guida di Valentino invece non c’è niente da dire.

Senza Valentino però che senso avrebbe la MotoGP…

Questo è vero ci piace sempre vederlo in gara, Valentino è capace di tutto. Poi magari dopo questo momento no lo vedremo proprio di nuovo alla grande nella parte finale di stagione come è capace solo Valentino…

Chi vincerà il GP di Germania 2019?

Non posso che dire Marquez.

(Franco Vittadini)



