Pronostico Napoli Inter/ Bruscolotti: “Azzurri favoriti ma Conte…” (esclusiva)

Si giocherà questa sera a San Paolo la sfida di ritorno della semifinale della Coppa Italia tra Napoli e Inter e davvero ormai la tensione è alle stelle. Ricominciata la stagione proprio dalla coppa, quello di questa sera sarà il secondo match dopo lo stop per l’emergenza coronavirus: in palio un pass per la finale, a cui i campani di Gattuso approdano favoriti, visto l’1-0 segnato a San Siro a febbraio. Ma nonostante il vantaggio acquisito in campo, gli azzurri non possono essere i favoriti netti per il pronostico di Napoli Inter: non possiamo infatti sottovalutare la formazione nerazzurra, pronta a fare scintille in questo finale di stagione. Per presentare Napoli Inter abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Sarà una partita molto interessante, considerato che bisogna stare sempre attenti all’Inter. Il Napoli dovrà essere quindi molto concentrato, disputare un’ottima partita.

Napoli avvantaggiato dall’ 1-0 dell’andata e dal fattore campo? E’ vero il risultato dell’andata favorisce il Napoli come anche il fattore campo. Due cose che potrebbero favorire gli azzurri.

La formazione di Gattuso potrebbe così scegliere una tattica attendista? Una cosa di questo tipo non sarebbe sicuramente l’ideale con un Napoli che rischierebbe molto…

Per l’Inter necessario segnare subito in questo incontro. E’ logico che segnare nei primi minuti dell’incontro sarebbe favorevole alla formazione di Conte che avrebbe poi tutta la partita per cercare di passare il turno.

Come giocheranno quindi Napoli e Inter? Allo stesso modo, considerando che sia Napoli che Inter giocano entrambe allo stesso modo, giocando sempre in chiave offensiva.

Mertens il match winner del Napoli? Mertens è forte senza dubbio, ma tutto il Napoli sarà importante contro l’Inter.

Per la squadra di Conte sarà invece il suo reparto offensivo a decidere questo match? E’ così del resto il Napoli dovrà temere sia le ripartenze che la velocità del reparto offensivo nerazzurro.

Il suo pronostico su Napoli Inter? Spero e mi auguro che possa essere il Napoli a qualificarsi per la finale.

Una nota a parte per Gattuso anche oltre i meriti sportivi: ha deciso di devolvere parte del suo ingaggio in aiuto dei dipendenti del Napoli. Gattuso è stato grande in questo senso. Già sul piano tecnico ha saputo far rialzare il Napoli questa stagione. Poi ha dimostrato con questo gesto che aveva fatto anche in altre occasioni di essere una persona straordinaria. Una persona rara di quelle che se ne trovano poche nella vita…

