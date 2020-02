Pronostico Napoli Lecce/ Bruscolotti: azzurri finalmente compatti! (esclusiva)

Partita sulla carta non troppo complicata per Gattuso, quella prevista quest’oggi alle ore 15.00 al San Paolo per la 23^ giornata di Serie A. Parliamo della sfida tra Napoli e Lecce, match a cui la compagine campana approda in grande stato di forma, dopo pure il doloroso KO inferto alla Sampdoria solo pochi giorni fa in campionato. Oltre al favore del pronostico però gli azzurri non possono certo permettersi i sottovalutare i pugliesi di Liverani, che puntano a fare un grande colpo in trasferta, specie dopo il poker inferto al Torino nella precedente giornata di Serie A. Siamo quindi alla vigilia di un grande match, certo da non perdersi, tra due club affamati di punti. Per presentare dunque l’incontro tra Napoli e Lecce abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Diciamo che intanto tutte le partite sono da giocare, anche se il Napoli partirà favorito.

Napoli in netta ripresa: che partita si aspetta dalla formazione di Gattuso? Una buona partita da parte della squadra di Gattuso che sembra aver recuperato tutta la sua forza. Sta giocando bene, si sta esprimendo nel migliore dei modi. E’ un Napoli in netta ripresa|

Cosa è cambiato negli ultimi incontri? Semplicemente che finalmente il Napoli gioca come è nelle sue possibilità. La squadra ha raggiunto una compattezza importante, ora sarà fondamentale continuare in questo modo…

Fabian Ruiz o Allan a centrocampo? Queste poi sono scelte che spettano all’allenatore che meglio di ogni altro sa chi mettere in campo.

Maksimovic al centro della difesa? Diciamo che potrebbe giocare lui come un altro calciatore. Solo che se stesse fuori Maksimovic non dovrebbe farne un dramma, visto che la rosa del Napoli è molto buona e possono giocare tutti.

Lecce strepitoso contro il Torino: al San Paolo per vincere? Un conto è battere il Torino in casa, un conto venire al San Paolo per vincere. Non è poi la stessa cosa…

Crede sia possibile la salvezza per i salentini a questo punto? E’ una situazione ancora in via di definizione, con un Lecce che dovrà conquistarsi sul campo la salvezza, lottando fino in fondo.

Il suo pronostico su Napoli Lecce. Il Napoli visto nelle ultime giornate dovrebbe vincere questo match.

Sono passati trent’anni dall’ultimo scudetto del Napoli, troppi forse… In effetti non sono pochi anche se il Napoli in questi anni ci è andato spesso vicino. Ora però verrà il momento della rifondazione e sarà tutto più difficile, conquistare uno scudetto non è mai così semplice. Speriamo che i tifosi del Napoli possano festeggiare presto quel giorno…

Voi giocatori di quei due scudetti, di quel periodo bellissimo, vi trovate spesso a rievocare quei momenti? Sì è normale che ci vediamo, anche con Maradona naturalmente. Lui è un po’ di tempo che non lo vedo. Ma si sa che Diego è sempre in giro per il mondo. Del resto tutti siamo rimasti legati a quegli anni così belli, anni veramente fantastici per la storia del Napoli…

(Franco Vittadini)



