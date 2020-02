Diretta Lecce Torino/ Streaming video tv: bel posticipo al Via del Mare (Serie A)

Lecce Torino, in diretta dallo stadio Via del Mare della città pugliese, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 2 febbraio 2020, come primo posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Sono numerosi i motivi d’interesse in Lecce Torino: i padroni di casa pugliesi vanno infatti alla ricerca di punti pesanti per una salvezza che resta in bilico, mentre i granata devono ripartire dopo la devastante sconfitta casalinga per 0-7 contro l’Atalanta e anche dopo l’eliminazione in Coppa Italia, anche se martedì sera a San Siro sono già arrivati segnali di una buona reazione. D’altro canto anche il Lecce arriva da una pesante sconfitta a Verona, dunque pure per gli uomini di Fabio Liverani ripartire al più presto è una necessità sulla strada verso la salvezza, come per il Torino di Walter Mazzarri se vuole ancora puntare alla prossima Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Torino sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO

Prendiamo adesso in considerazione le probabili formazioni verso Lecce Torino. Da tenere in considerazione ben tre squalifiche: nel Lecce è fermo Dell’Orco, mentre Lukic e Izzo sono stati bloccati fra i granata dal giudice sportivo. Possibile ballottaggio fra i pali del Lecce fra Gabrile (alle prese con un fastidio alla schiena) e Vigorito, si segnalano per mister Liverani anche un altro paio di dubbi, cioè Donati-Rispoli e Petriccione-Shakhov, mentre in attacco dovremmo vedere Mancosu in appoggio a Falco e Lapadula. Per il Torino avremo invece Verdi e Berenguer ad assister Belotti, in difesa dovrebbe essere titolare Bremer, reduce dalla clamorosa doppietta in Coppa Italia, mentre De Silvestri e Laxalt si contendono un posto da esterno al pari di Ola Aina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Lecce Torino. L’agenzia di scommesse Snai vede favoriti gli ospiti granata: il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di segno X e la quota è pari a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 1 per un successo casalingo del Lecce.



