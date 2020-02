Video/ Sampdoria Napoli (2-4): highlights e gol. Poker di Mertens! (Serie A)

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli riesce a dare continuità al suo cammino vincendo una difficile sfida sul campo della Sampdoria, nel posticipo della 22^ giornata di Serie A. Come si vede nel video di Sampdoria Napoli, è partenza a razzo dei partenopei che al 3′ sono già in vantaggio grazie ad Arkadiusz Milik, che gira di testa indisturbato a rete. Per il raddoppio bisogna attendere il 16′, quando Di Lorenzo prolunga di testa un cross da calcio d’angolo sul quale irrompe Elmas. Sembra tutto facile per gli azzurri ma Fabio Quagliarella non è d’accordo: al 26′ su cross di Ekdal il bomber doriano si produce in una straordinaria girata al volo, gran botta che si infila all’angolino basso con Meret che può solo toccare. Il Napoli sbanda e prima dell’intervallo Gaston Ramirez manda sul palo da due passi il pallone del pareggio. Nella ripresa la Samp troverebbe il pari al 10′ con un’acrobazia dello stesso Ramirez, ma la rete viene annullata perché l’azione era partita viziata da un fallo di mano di Gabbiadini. I blucerchiati insistono e al 28′ del secondo tempo trovano il 2-2: calcio di rigore assegnato, dopo la review al VAR, per un fallo in area di Manolas su Quagliarella, che esce dal campo con una caviglia malconcia, sostituito da Bonazzoli. Sul dischetto va Gabbiadini che trasforma il penalty, con Meret che riesce solo ad intuire. Ma nel finale il Napoli si riprende la partita:al 38′ Colley mura una conclusione di Insigne, sulla ribattuta si avventa Demme che firma il 2-3 approfittando di Audero fuori tempo, sulla traiettoria del precedente tiro. E al 98′, alla fine del lungo recupero, arriva il sigillo di Mertens che firma il gol numero 119 in maglia azzurra, appoggiando in pallonetto a porta sguarnita approfittando di un’uscita alta di Audero.

LE DICHIARAZIONI

Per un problema familiare, il tecnico del Napoli, Gattuso, non ha commentato la vittoria dei Marassi. Si è concesso ai microfoni il bomber Arkadiusz Milik: “Sono molto contento perché abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto il controllo della partita per i primi 20-30 minuti, poi non so cosa sia successo abbiamo preso gol e avuto un po’ di difficoltà. Anche a inizio ripresa non siamo partiti bene, ma poi con i cambi del mister siamo riusciti a vincere questa gara e conquistare tre punti importanti per la classifica e il morale. Vogliamo recuperare i punti persi e raggiungere gli obiettivi fissati. È ancora troppo presto per parlare di Champions o Europa, dobbiamo tenere i piedi per terra, crescere e continuare a conquistare vittorie che ci servono anche per aumentare la fiducia.” Ovviamente deluso Ranieri che ha visto incompiuta la rimonta della sua Sampdoria. Queste le dichiarazioni del tecnico a Sky Sport: “Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Non dico che ci ha sorpreso all’inizio, anche se i due gol lo farebbero pensare, ma sono stati bravi loro. Passando al 4-3-1-2 abbiamo ripreso in tutto e per tutto la partita. Nella ripresa abbiamo fatto molto noi e meno loro. Poi alla fine se fai degli errori ci sono dei giocatori che te la fanno pagare, quindi complimenti al Napoli. E’ la terza volta che propongo il 4-3-1-2. Ero partito col Lecce e stavamo perdendo. L’abbiamo fatto a Cagliari, forse la più bella partita nostra, quando abbiamo perso 4-3 al 97′. Dobbiamo essere sempre concentrati e determinati e non fare errori, perché li paghiamo cari. Io esco con fiducia. Quando sono arrivato eravamo a tre punti dalla salvezza, ora siamo quattro sopra. Abbiamo recuperato sette punti. Siamo in salute, altrimenti non fai questo tipo di partita contro giocatori che giocano come quelli del Napoli”.

