Pronostico Napoli Roma/ Sella: “Fonseca in crisi, Gattuso può vincere!” (esclusiva)

E’ il Derby del Sole questa sera al San Paolo: oggi alle ore 21.45 si accenderà infatti la sfida tra Napoli e Roma, match valido per la 30^ giornata di Serie A e partita che si annuncia quanto mai bollente. In campo infatti vi saranno due formazioni a caccia di punti pesanti per l’Europa e sopratutto di risultati, dopo un turno affatto positivo. Gli azzurri di Gennaro Gattuso infatti tornano in campo dopo il KO rimediato contro l’Atalanta di Gasperini, nella precedente giornata. Ancor più bisognosa di risposte la Roma, che ha messo alle spalle due sconfitte di fila, di cui l’ultima rimediata contro l’Udinese in casa. In ogni caso ci attende una partita infuocata questa sera, tra due formazioni pronte a dare il 100% in campo. Per presentare Napoli – Roma abbiamo sentito Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che visti gli ultimi incontri delle due squadre vede favorito il Napoli che ha fatto un primo tempo straordinario con l’Atalanta.

Difesa e pressing le armi giuste per gli azzurri per battere la Roma? E’ così con la fisicità che ha l’undici di Gattuso il ritmo, il dinamismo del Napoli sarà importante e decisivo per battere una Roma in crisi.

Cosa dirà Gattuso ai suoi uomini prima di quest’incontro? Credo proprio che non faccia nessun discorso particolare prima di quest’incontro.

Insigne trascinatore degli azzurri? Non c’è solo lui, c’è Mertens, ci sono Koulibaly e Callejon, c’è tutta una squadra che gioca molto bene. Le ultime partite lo dimostrano, non dimentichiamo che il Napoli ha vinto la Coppa Italia battendo in finale la Juventus!

Per la Roma momento no: è colpa di Fonseca? Non si può dire che sia solo colpa di Fonseca, sono tutti i giocatori della Roma che non fanno bene. E’ una squadra che sta deludendo in questo momento del campionato.

Quanto manca Zaniolo alla formazione giallorossa? E’ vero che manca Zaniolo, è vero che Zaniolo è un talento. Ma è anche vero che dopo un infortunio così grande non è facile tornare subito a ottimi livelli.

Qual è il problema allora? E’ tutta la Roma che non gira, che gioca lenta, che non ha ritmo, fisicità, neanche rispetto alle formazioni che si trovano nella parte bassa della classifica. C’è Dzeko, ma non può bastare solo Dzeko, tutta la squadra si deve esprimere a migliori livelli.

Una Roma che al di là del campionato potrà sempre rifarsi in Europa League… Intanto bisognerà chiudere la stagione nel modo migliore, perchè la qualificazione alla stessa Europa League non è così scontata. Bisogna stare attenti alle squadre che stanno venendo dietro. Poi non credo che giocando così sia possibile vincere l’Europa League. Una competizione che tra l’altro le squadre italiane non hanno mai vinto…

Quali i motivi? L’abbiamo sempre snobbata e poi abbiamo sempre rimpianto questa cosa. Del resto l’ultima Coppa Uefa vinta è del Parma nel 1999 con Malesani.

Il suo pronostico su Napoli Roma. Vedo il Napoli favorito, un Napoli che sta giocando bene e dovrebbe mantenere le attese contro la Roma.

(Franco Vittadini)



