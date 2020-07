Pronostico Roma Inter/ Bedin: “Conte favorito ma Dzeko sarà il jolly” (esclusiva)

Una classica del calcio italiano: questa sera alle ore 21.45 per la 34^ giornata di Serie A si accenderà la sfida tra Roma e Inter e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. La sfida infatti si annuncia come crocevia di ambizioni e sogni differenti: da una parte vi saranno i giallorossi di Fonseca, che fallito il sogno Champions, pure vogliono concludere la stagione al meglio e dare seguito alla striscia di risultati positivi da poco inaugurata. Di contro però ci sarà l’Inter di Antonio Conte che con le ultime vittorie (e un aiuto da parte della capolista Juventus) è volata alla seconda posizione della classifica ed è ancora in lizza per lo scudetto 2019-20. Benchè dunque animati da obbiettivi differenti, pure oggi sia Roma che Inter sono più che mai motivati a fare propri i tre punti messi in palio: ci attenderà di certo una sfida bollente. Per presentare Roma-Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita con una Roma che sta giocando bene e viene da tre successi consecutivi. L’Inter ha vinto a Ferrara e si spera possa confermarsi con la squadra di Fonseca, ma non sarà facile!

Inter ora in corsa scudetto? No non ci credo, la Juventus ha sempre un vantaggio di 6 punti e poi la prossima partita ospiterà una Lazio in notevole difficoltà gli ultimi incontri.

Come potrebbe interpretare questo match la squadra di Conte? E’ logico che l’unico risultato che servirà all’Inter sarà la vittoria e la formazione nerazzurra scenderà in campo per ottenere i tre punti.

Sanchez l’uomo in più dell’Inter… Sanchez è un grande attaccante, un signor giocatore. Si sta comportando nel migliore dei modi, sarebbe bello averlo ancora la prossima stagione. Ma è in prestito e non dipenderà dall’Inter.

Si aspetta una Roma tattica o d’attacco? La Roma non avrà niente da perdere, sta giocando bene, penso proprio che si giocherà quest’incontro fino in fondo…

Lorenzo Pellegrini trascinatore dei giallorossi? Credo più in Dzeko che è veramente il punto di riferimento della formazione giallorossa.

Il suo pronostico su quest’incontro. Vedo un successo dell’Inter.

(Franco Vittadini)



