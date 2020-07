Video/ Spal Inter (0-4): highlights e gol. Poker di Conte al Mazza! (Serie A)

L’Inter cala il poker a Ferrara e ora è seconda e soprattutto a -6 dalla Juventus. Domenica sera i nerazzurri di Conte sfideranno la Roma all’Olimpico, il giorno dopo la Juventus affronterà la Lazio. Sarà il crocevia decisivo di un campionato che pareva chiuso e che invece, con 2 punti conquistati in 3 partite dai bianconeri, ha aperto di nuovo uno spiraglio. Come si vede nel video di Spal Inter, il match allo stadio Paolo Mazza inizia con un legno per parte, palo di Brozovic e traversa di Petagna per la Spal. Al 37′ passano i nerazzuri: assist servito da Sanchez per Candreva che si inserisce bene in area e non sbaglia da posizione ravvicinata. La Spal protesta al 40′, Petagna serve Strefezza che anticipa Handanovic, col portiere interista che lo abbatte in area. L’arbitro non concede il rigore considerando il pallone fuori dalla disponibilità di Strefezza. Nella ripresa l’Inter fa sua la partita senza problemi: al 10′ Biraghi firma il raddoppio interista, con una precisa rasoiata di destro dal limite dell’area. La Spal al quarto d’ora è costretta di nuovo a capitolare, con un cross ben piazzato da Biraghi che trova il perfetto inserimento di Sanchez, che firma lo 0-3. Chiude il match Roberto Gagliardini al 29′ della ripresa, abile a sfruttare un cross teso di Ashley Young: e ora per l’Inter sembra possibile una rimonta che resterebbe nella storia.

LE DICHIARAZIONI

A -6 dalla vetta, Antonio Conte vede la sua Inter arrivata a un crocevia decisivo della sua stagione: “Il campionato è sicuramente in mano alla Juventus. Mancano cinque partite e ha sei punti di vantaggio nei nostri confronti. Noi dobbiamo cercare di continuare a fare bene e migliorare, di pensare a noi. Adesso abbiamo una partita difficile contro la Roma e abbiamo poco tempo da recuperare. Sarà molto importante vedere il risultato a Roma, se vogliamo mettere pressione a chi sta davanti dovremo vincere. Abbiamo entusiasmo, voglia e determinazione. Mi auguro di recuperare qualcuno anche. Sono soddisfatto perché queste partite sono facili sulla carta e durante questo campionato abbiamo perso punti in maniera ingenua. Con cinque giornate in anticipo siamo in Champions. Abbiamo dimostrato voglia e concentrazione e dobbiamo continuare su questa strada“. Al tecnico della Spal, Di Biagio, non va però giù il rigore negato a Strefezza: “I ragazzi mi sono piaciuti per l’atteggiamento e quello che hanno dato. Dal punto di vista calcistico abbiamo fatto un buon primo tempo, dove meritavamo di andare in vantaggio e pareggiare la gara. Poi contro una squadra forte come l’Inter, se concedi il doppio vantaggio, diventa tutto più complicato. Il fallo di Handanovic su Strefezza l’abbiamo rivisto tante volte. Penso che sia rigore netto e non capisco perché non abbia dato subito rigore. Vedendo i rigori che danno ultimamente mi fa sorridere che non l’abbiano dato a noi“.

VIDEO SPAL INTER, HIGHLIGHTS E GOL





