Pronostico Roma Napoli/ Sella: Ancelotti è il n. 1 e con Lozano… (esclusiva)

E’ il Derby del sud: oggi alle ore 15.00 si giocherà la sfida Roma Napoli, valida per la 11^ giornata di Serie A e partita da sempre sentita moltissimo dalle due città, dalle due tifoserie. Un incontro entrato nella storia del calcio italiano e che oggi vale moltissimo anche perchè in classifica i due club hanno appena un punto di differenza. La squadra di Fonseca approda a questo big match dal successo per 4-0 a Udine, quella di Ancelotti dal sofferto e discusso pari al San Paolo con l’Atalanta. Sarà di certo una partita da non perdere, accesa dal duello tra il giallorosso Dzeko e gli attaccanti del Napoli come Mertens e Milik, in ottima forma. Per presentare Roma Napoli abbiamo sentito Ezio Sella: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita, tra due squadre tecnicamente molto forti e dal valore assoluto calcistico. Due squadre tra l’altro vicini in classifica. Un incontro di alto livello che potrebbe essere molto combattuto.

Roma Napoli: il Derby del Sud ha sempre un fascino speciale… In effetti è così. Roma Napoli è il Derby del sud, una partita che ha avuto sempre un fascino speciale, una partita molto sentita da sempre dalle due tifoserie. Un un incontro che fa parte della storia del calcio…

Crede che Fonseca abbia ormai risolto i problemi della Roma? Bisogna dire di sì, che sta lavorando nel miglior modo. La Roma dopo aver sconfitto il Milan è andata a battere l’Udinese in trasferta per 4-0. Fonseca ha saputo dare quadratura alla squadra. Mancini si sta confermando un ottimo giocatore con una posizione in campo ideale. E lo stesso Pastore sembra tornato sui suoi livelli calcistici.

Dzeko unica punta per i giallorossi? Dovrebbe essere così perchè Dzeko fa reparto da solo, è un attaccante di valore assoluto e la Roma dovrebbe essere schierata con un’unica punta nel suo reparto offensivo.

Cosa dire poi di Zaniolo, migliora sempre di più… E’ così. Zaniolo sta giocando veramente bene, si è inserito in un modo ideale nella Roma. Posizione in campo, gol, personalità. E sembra aver ritrovato la forma di quando era esploso nella Roma. Un grande Zaniolo…

Napoli in difficoltà: anche colpa di Ancelotti? No non credo anche perchè la prestazione del Napoli è stata ottima con l’Atalanta. Il Napoli ha giocato veramente bene. Quanto poi ad Ancelotti lo ritengo un grande allenatore. Secondo me è il numero uno al mondo…

Si aspetta una reazione degli azzurri all’Olimpico dopo le ultime battute d’arresto? Dovrebbe essere così perchè il Napoli è forte sotto tutti i punti di vista, come quello tecnico soprattutto. Si potrebbe veramente assistere a una grande partita.

Lozano pronto a prendersi in mano la squadra a Roma… Lozano è un talento, è un calciatore molto interessante. Il suo problema è che giocare nel campionato italiano non è facile. Il problema di Lozano è adattarsi al nostro tipo di calcio prima di tutto!

Il suo pronostico su Roma Napoli. Vedo un successo di Roma o Napoli, credo che poi alla fine ci possa essere una vittoria di una delle due squadre per un incontro altamente emozionante.

(Franco Vittadini)



