Video/ Udinese Roma (0-4): highlights e gol. Poker di Fonseca alla Dacia Arena!

Il video con i gol e gli highlights di Udinese-Roma 0-4 contiene le immagini salienti del match che si è disputato alla Dacia Arena per la decima giornata di Serie A 2019-2020. Nel turno infrasettimanale i giallorossi conquistano la seconda vittoria di fila dopo aver battuto pochi giorni fa il Milan e scavalcano il Napoli al quarto posto in classifica, davvero niente male per una squadra letteralmente falcidiata dagli infortuni che hanno costretto il tecnico Paulo Fonseca a reinventare ogni volta la formazione titolare a causa dei tanti indisponibili. Altra sconfitta pesante per la compagine friulana dopo averne presi sette dall’Atalanta, a serio rischio la panchina di Tudor che nelle ultime due stagioni l’aveva condotta alla salvezza e per questo motivo si era guadagnato la riconfermata, adesso probabilmente i dirigenti cominceranno a guardarsi intorno e a cercare delle alternative. Pur giocando per oltre un’ora in superiorità numerica grazie al rosso diretto nei confronti di Fazio – espulso per un fallo su Okaka, anche se la decisione dell’arbitro Irrati è apparsa fin troppo severa – i padroni di casa non sono riusciti a impensierire minimamente Pau Lopez di cui non si ricordano interventi decisivi, mentre vorrà dimenticare al più presto questa serata Juan Musso, il portiere argentino che è stato preso letteralmente a pallonate dagli attaccanti della Lupa. Zaniolo apre le danze approfittando del clamoroso liscio di Samir che buca l’intervento nella sua area di rigore e spiana la strada al numero 22 che è libero di involarsi indisturbato verso la porta e depositare il pallone in rete. Nel secondo tempo l’uomo in meno non è affatto un problema per la Roma che dilaga con Smalling – primo gol in Italia per l’ex-difensore del Manchester United – e poi infierisce sugli avversari con il tris di Kluivert che finalizza un contropiede perfetto dei suoi compagni, infine ci pensa Kolarov a calare il poker trasformando un calcio di rigore che il direttore di gara non può fare a meno di decretare per il plateale tocco di mano da parte di Becao. Novanta minuti disastrosi in tutti i sensi per l’Udinese che vede la zona retrocessione avvicinarsi sempre più, mentre anche quest’anno la Roma è in piena corsa per un posto in Champions League, a dispetto di tutte le cessioni eccellente che hanno indebolito notevolmente una rosa che poteva fare affidamento su gente come Szczesny, Alisson, Manolas, Rudiger, Nainggolan, Strootman, Emerson Palmieri, Paredes, Salah ed El Shaaraway (e probabilmente ce ne stiamo pure scordando qualcuno).

LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Justin Kluivert subito dopo il triplice fischio: “Penso che la squadra abbia dato una grande prova di forza anche in dieci uomini, naturalmente sono contento per il gol ma ancor di più per la vittoria, per la Champions ci siamo anche noi. Con Fonseca ho ritrovato la fiducia che non avevo dai tempi dell’Ajax, è un allenatore che ti mette sempre a tuo agio e ti dà tutti gli strumenti per crescere e migliorare sempre più. È il mio secondo anno alla Roma e spero di rimanere a lungo qui, di sicuro questo è il periodo più bello da quando ho messo piede nella Capitale”. Il commento di Paulo Fonseca: “Abbiamo giocato una bella partita, abbiamo creato tante occasioni anche in inferiorità numerica, penso che non ci siano dubbi sul fatto che meritassimo noi i tre punti molto più degli avversari. Nessuno si è sottratto dalla lotta, tutti hanno dato il massimo per novanta minuti senza mai tirare il fiato. Non voglio commentare l’espulsione di Fazio, penso che le immagini parlino da sole e siano abbastanza esplicative”. Nessun tesserato dell’Udinese si è presentato davanti ai microfoni di DAZN, momento critico per il club friulano che per il momento rinnova la fiducia nei confronti di Tudor ma sono già spuntati i nomi di Ballardini, Marino e Colantuono: uno dei tre potrebbe prenderne il posto se la crisi si dovesse protrarre ulteriormente.

