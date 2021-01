Pronostico Roma Spezia/ Dal Moro: “Lupa superiore e con Spinazzola..” (esclusiva)

Dopo la sconfitta nel derby con la Lazio, servirà solo un successo per la Roma in quest’incontro con lo Spezia, atteso oggi pomeriggio alle ore 15.00 e valido per la 19^ giornata della Serie A. La squadra di Fonseca ha infatti intenzione di rimanere ai piani alti della classifica della Serie A, ma potrebbe pur fare fatica contro la compagine ligure di Mister Italiano, di ritorno in campo per il primo campionato nazionale dopo due successi di peso e pure il pari ottenuto sul Torino nel turno precedente. Lo Spezia infatti è formazione motivata e in buone condizioni nonostante i tanti assenti: sicuramente un cliente da non sottovalutare oggi pomeriggio. Per presentare questo match abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che la Roma dovrà assolutamente vincere dopo la sconfitta nel derby dove partiva da favorita. Del resto quando parti da favorito quasi sempre perdi…



Si aspetta quindi un riscatto della Roma dopo la sconfitta nel derby? Certamente una Roma più concentrata non come nell’episodio del primo gol con la Lazio dove si è fatta trafiggere in contropiede dalla squadra biancoceleste. Si sa del resto che la Lazio in contropiede è veramente forte…

Fonseca ha delle colpe in questi alti e bassi della Roma? Fonseca sta lavorando bene, del resto la Roma è nei quartieri alti della classifica. La Roma paga solo certi errori in alcune partite di questa sua stagione.

Spianazzola miglior giocatore della Roma di questo girone d’andata Tutti parlano di Hakimi e Theo Hernandez ma Spinazzola si sta dimostrando come uno dei migliori esterni moderni di questo campionato.

Una Roma che ha bisogno sempre di un attaccante come Dzeko… Ci sono Pedro e Dzeko, c’è il loro grande valore nel reparto offensivo giallorosso. Dzeko del resto è grande attaccante, forte come Ibrahimovic anche se più giovane. Segna, fa assist, partecipa al gioco della squadre, è forte di testa. Non a caso anche la Juventus lo voleva per avere nella sua rosa un centravanti di grande valore tecnico.

Spezia campionato sopra le aspettative? Lo Spezia non ha una grande rosa, grandi nomi ma intanto sta giocando bene e poi del resto tutte le piccole in questo campionato si stanno facendo onore, meritano di essere sempre rispettate.

Un giudizio su Italiano. E’ un tecnico molto valido come lo stesso Filippo Inzaghi, De Zerbi, Stroppa che hanno introdotto un nuovo modo di giocare al calcio. E anche Pirlo che lo sta facendo ma che si trova a farlo in una squadra di giocatori e schemi di gioco già collaudati come la Juventus.

Il suo pronostico su quest’incontro. Credo che la Roma sia troppo superiore allo Spezia e se saprà giocare come saprà dovrebbe portare a casa i tre punti.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA