Pronostico Verona Juventus/ Mandorlini: “Allegri rischia oggi” (esclusiva)

Pronostico Verona Juventus, Mandorlini: sfida difficile per la Juve!

Una partita per uscire dalla crisi o quantomeno per dare quei segnali di ripresa che la Juventus è chiamata a mostrare dopo la sconfitta casalinga col Sassuolo, tutto questo ci attendiamo stasera alle ore 18,00 al Bentegodi in Verona Juventus. L’Hellas però sta confermando di essere una buona squadra e ha raccolto una vittoria 4-1 sulla Lazio più un pareggio 1-1 a Udine nei suoi ultimi due incontri. La Juventus invece è protagonista in Champions League, ma in campionato è in difficoltà: l’Hellas vorrà dare un altro dispiacere alla squadra di Allegri. Per presentare Verona Juventus abbiamo sentito Andrea Mandorlini, ex allenatore dell’Hellas, in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Verona Juventus che partita sarà? Una partita difficile per la Juventus, che dovrà ritrovarsi contro un Verona che sta giocando un buon calcio ed è sicuramente in forma.

Pressing e dinamismo saranno le armi del Verona per battere la Juventus? Credo che siano le armi che l’Hellas usa in tutte le partite. Tanto più saranno molto importanti contro la Juventus.

Simeone sta confermandosi un ottimo attaccante a Verona, pensa che finalmente abbia fatto il salto di qualità che tutti aspettavano? Giovanni è da anni che segna e si dimostra un ottimo attaccante. Non è più un bambino. A Verona sta facendo bene. Non sono solo i 4 gol fatti con la Lazio la conferma del suo valore.

Serve una prova d’orgoglio e soprattutto il gioco, che Juventus si aspetta a Verona? In effetti tuti si aspettano una Juventus che a Verona tiri fuori una grande prova d’orgoglio. Ma non sarà facile contro questo Hellas…

15 punti in classifica, per la Juventus è crisi vera, quali sono i motivi di tutto questo? Dopo tanti anni è una Juventus che sta facendo fatica. Si sta cercando di ricostruire la squadra. Questo è un anno di passaggio e si sta lavorando per il futuro.

La soluzione potrebbe essere un cambio di modulo, magari il 4-2-3-1 avvicinando Chiesa alla porta? Allegri sta facendo quello che può, le sta provando veramente di tutto per migliorare la situazione della Juventus.

Il suo pronostico su Verona Juventus? Vedo una tripla, ma il risultato meno probabile è il pareggio. (Franco Vittadini – Claudio Franceschini)



