Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 1 luglio/ 190mila guariti da febbraio

Consueto appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione civile contenente i dati sull’epidemia di coronavirus. Anche oggi, mercoledì 1 luglio, spazio all’aggiornamenti con i nuovi casi, i nuovi guariti, e gli eventuali nuovi morti causa covid. Nella giornata di ieri i numeri sono tornati a salire, a conferma di quanto questo periodo sia decisamente altalenante. I nuovi contagi registrati sono stati infetti 142 contro i 126 del giorno precedente (numero comunque positivo), per un totale di 240.578 positivi dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio della pandemia. Cresce anche il numero delle vittime, 23 in 24 ore, contro le 22 di 48 ore fa, e le 6 di lunedì scorso. Il totale dei decessi causa covid è così stato aggiornato a quota 34.767. Un incremento di dati sensibili dovuto però, secondo gli esperti, ad una crescita dei tamponi, visto che nelle ultime 24 ore i test effettuati sono stati 48.273, contro i 27.218 del giorno precedente (totale tamponi 3.263.975). Infine, per quanto riguarda i guariti, sono 1.052 per un totale di 190.248.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS: LO STUDIO DI CRISANTI SUGLI ASINTOMATICI

Nella giornata di ieri è stato pubblicato uno studio molto interessante, supervisionato da Ilaria Dorigatti e da quello che è stato ribattezzato il “signore dei tamponi”, Andrea Crisanti dell’ospedale di Padova, circa il ruolo degli asintomatici nell’epidemia. «Il monitoraggio dell’infezione con tamponi esteso a tutta la popolazione – scrivono i medici che hanno partecipato allo studio – l’isolamento domiciliare per i positivi (inclusi asintomatici o paucisintomatici), il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione individuale sono risultati altamente efficaci nel sopprimere la trasmissione di Sars-CoV-2». Ne emerge che più del 40% delle persone risultate positive al coronavirus, hanno sviluppato l’infezione in maniera asintomatica o paucisintomatica (in maniera lieve). Il ruolo degli asintomatici è sempre stato cruciale da quando è scoppiata la bomba covid, e più volte si è dibattuto sulla carica virale di questi ultimi, con i virologi che hanno esternato posizioni spesso contrastanti fra loro.

