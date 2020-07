Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 5 luglio/ +235 casi, allarme focolai

Spazio al nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus della Protezione Civile. Come da copione ormai da mesi, dopo le ore 18:00 verranno pubblicati i nuovi dati riguardanti l’epidemia di covid, che ad oggi ha mietuto 34.854 vittime, in aumento di 21 unità rispetto a 48 ore fa. Sono stati invece 235 i nuovi casi di positività, per un totale di 241.419 infetti da inizio emergenza, mentre i guariti sono saliti a quota 191.944 (+477). Al momento in Italia vi sono 14.621 persone infetti da covid, un dato in calo di 263 rispetto alla precedente rilevazione, e di questi sono 940 quelli ricoverati con sintomi, mentre sono solo 71 le persone che si trovano nei reparti di terapia intensiva, dato quest’ultimo in calo di 8 unità. In isolamento domiciliare vi sono invece 13.610 persone, anche questo numero in discesa. Dei casi totali registrati ieri, il 40% si trova in Lombardia (95 infetti), mentre le vittime lombarde sono 16 su 21 totali.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, IL COMMENTO DEL MINISTRO SPERANZA

Il ministro Speranza ha parlato della situazione attuale, tutto sommato positiva nonostante i numerosi focolai scoppiati negli scorsi giorni: “Quando abbiamo iniziato le riaperture, dal 4 maggio, eravamo consapevoli che avremmo avuto una stagione in cui avremmo dovuto convivere con il virus – le parole a Casal di Principe, a margine della cerimonia di consegna dei premi in onore di don Peppe Diana – il virus non è stato sconfitto, c’è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci. Dobbiamo essere veloci, determinati per poterli ricondurli alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida. A Mondragone questo lavoro è stato fatto”. Speranza ha aggiunto: “Credo che tutti gli scienziati del nostro Paese e della comunità internazionale dicano tutti la stessa cosa, ovvero di mantenere alta l’attenzione. Non si troverà uno scienziato che dice che non bisogna usare le mascherine, che non bisogna lavarsi le mani e che non bisogna rispettare la distanza di un metro”.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS 4 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA