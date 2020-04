Protezione Civile, conferenza stampa/ Diretta video bollettino coronavirus 6 aprile

È profonda l’attesa per la nuova conferenza stampa della Protezione Civile oggi pomeriggio (come sempre alle ore 18 in diretta video streaming dai canali del Dipartimento Nazionale P.Civile) per scoprire se anche nel bollettino coronavirus del 6 aprile si confermano i dati ampiamente “positivi” visti ieri. La giornata del 5 aprile ha visto infatti un primo deciso calo in due delle voci “centrali” del bollettino (terapia intensiva e ricoverati) ma è sceso anche di parecchio il conto dei morti rispetto al dramma dei 700 decessi di media di tutti gli ultimi giorni.

«La curva ha raggiunto il plateau e ora ha cominciato la discesa, finalmente anche per il numero dei morti. Sono tutti eventi di 2 settimane fa, il sistema si sta rallentando finalmente. Dato positivo va conquistato giorno dopo giorno, le misure sono efficaci se le seguiamo in maniera costante e ferrea: rispettiamo le misure, ci aiutano a far decrescere la curva» ha fatto sapere il Presidente Iss Silvio Brusaferro a margine del bollettino dove si sono contati 91.246 attuali positivi in Italia (+2.972 su sabato), +525 morti (totale 15887 vittime), +819 i guariti-dimessi (dato sale a 21815) mentre a livello di ricoveri generali dei 91246 contagiati, 3977 in terapia intensiva (-17 su ieri), 28949 ricoverati (-61), 58320 sono in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, SCONTRO SULLE MASCHERINE

A livello regionale, i dati emersi dalla Protezione Civile vedono un bollettino aggiornato prima del 6 aprile con le medesime novità: 28.124 contagiati positivi in Lombardia, come sempre la Regione più colpitadall’intera emergenza coronavirus, 12.837 in Emilia-Romagna, «10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d’Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise», conclude il bollettino di ieri. In attesa della nuova conferenza stampa con Angelo Borrelli questo pomeriggio, si scuote ancora l’asse Regioni-Protezione Civile con le ultime parole di Attilio Fontana sul sempiterno nodo delle mascherine di protezione anti-coronavirus: «Tantissimi scienziati ci dicono che è più opportuno e in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile».

Nell’intervista a Repubblica, il Governatore della Lombardia lancia così un’accusa velata a Borrelli che ancora ieri aveva ribadito la sua posizione “senza mascherina” perché rispettoso del distanziamento sociale (anche se non aveva criticato l’ordinanza della Regione Lombardia, anzi aveva invitato a seguirla). Dopo le critiche sollevate anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, Fontana annuncia che le mascherine saranno distribuite gratuitamente e che «Affermazioni come queste io penso che sarebbe meglio evitarle. Se la Lombardia ha deciso di adottare un provvedimento che è in vigore in gran parte del mondo ci sarà un motivo. Anche il presidente della Toscana, Rossi, che non mi risulta sia un bieco leghista ha preso questa decisione. Forse sarebbe giusto riconoscere che questa scelta ha un minimo di credibilità e fondatezza».





© RIPRODUZIONE RISERVATA