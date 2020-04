Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 6 aprile

I dati del coronavirus in Lombardia sono confortanti, ma preoccupano i numeri di Milano. Questo in sintesi quanto emerso dal bollettino di ieri della Regione Lombardia fornito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa. Oggi è previsto un nuovo appuntamento per aggiornare i dati finora raccolti. Verrà trasmesso in diretta video streaming sui canali social della Regione Lombardia, in particolare sul suo canale YouTube e sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online. Per ora i dati a disposizione vedono i casi positivi a 49.118, 8.905 i morti e i guariti/dimessi a 28.224. I ricoveri in ospedale sono 12.009, in terapia intensiva ci sono invece 1.317 persone. La provincia più colpita, dicevamo, è quella di Milano: i casi sono passati a quota 11.230, c’è stata infatti una crescita di 411 contagiati. A seguire Brescia (9.340, +160), Bergamo (9.712, +124), Cremona (4.233, +79), Monza (3.046, +2.935). Invece Milano città registra 4.333 casi, quindi c’è stato un incremento di 171 casi.

BOLLETTINO LOMBARDIA: FONTANA E LE MASCHERINE

L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ieri ha parlato anche dell’iniziativa regionale sulle mascherine, tema che in serata è stato affrontato anche dal governatore Attilio Fontana. «Credo che la mascherina sia la soluzione migliore, ridurrebbe il rischio del contagio del 95 per cento. Senza mascherina la percentuale è inferiore. Questa è una idea che hanno avuto anche altri Paesi. Sono tanti i medici che lo dicono», ha dichiarato a “Live Non è la D’Urso”. Questa la ragione per la quale con un’ordinanza ha introdotto l’obbligatorietà di coprirsi naso e bocca per proteggersi dal coronavirus. «Iniziamo anche un’operazione di distribuzione delle mascherine. Le lasceremo nelle farmacie e negli esercizi commerciali per abituare la gente ad usarle. Presto con una fornitura costante potranno servirsi. Ora le regaliamo, poi le venderemo a prezzo di costo più una percentuale per il negoziante». Non è mancata una piccola polemica riguardo la procedura di certificazione dell’azienda che le produce: «La procedura abbreviata che è stata studiata ha comportato un tempo maggiore di conclusione rispetto a quella ordinaria. C’era una buona fede del governo per accelerare i tempi, ma i burocrati sono più bravi dei politici».

