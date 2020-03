Protezione Civile, diretta conferenza stampa/ Bollettino video coronavirus 12 marzo

Dopo il terzo decreto legge Dpcm nel giro di 4 giorni, la situazione ora sembra essere “definita” almeno fino al prossimo 3 aprile: dopo l’ultimo bollettino della Protezione Civile sul coronavirus in Italia letto come sempre in diretta video con la conferenza stampa del Capo Angelo Borrelli, il Governo ha preso la fortissima decisione di chiudere praticamente tutti i negozi, di limitare i trasporti e di tenere aperte solo le aziende e le attività strettamente necessarie a garantire la filiera di assistenza e del settore agro-alimentare. Si attende però da oggi, 12 marzo 2020, nel nuovo bollettino un iniziale “risultato” non tanto della chiusura di questa notte ma delle disposizioni messe in atto il 9 marzo scorso con il Dpcm “iorestoacasa”: come ha ben spiegato il Premier Conte questa notte, consigliato dal Comitato Scientifico, bisogna imparare ad avere una visione di “insieme” che guardi al di là dei singoli dati giorno per giorno, ma che possa inquadrare l’emergenza coronavirus sul medio periodo per capire se effettivamente il contagio sarà contenuto e il nostro Paese potrà ricominciare a respirare e vivere con più normalità. I dati di ieri hanno impressionato, anche se va detto riflettevano alcuni casi (circa 600) in arrivo dal conteggio “avanzato” del giorno precedente: come ha spiegato Borrelli in conferenza stampa, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 10.590 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 12.462 i casi totali. 1045 sono le persone guarite, 827 in decessi anche se come sempre bisognerà attendere la conferma dell’Iss per capire se tali persone siano morte “con” coronavirus o effettivamente per i peggioramenti dettati dal Covid-19.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: L’APPELLO DI WALTER RICCIARDI

Nel dettaglio dei contagi inserito nel bollettino Protezione Civile del 10 marzo, a livello regionale resta la Lombardia quella con il maggior numero di contagi e decessi in tutta Italia: come affermato nella conferenza stampa di ieri, i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1588 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 17 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. In attesa dei nuovi dati che come sempre verranno stilati alle ore 18 in diretta video streaming sul canale YouTube della Protezione Civile (oltre che sui principali notiziari allnews), stamane il consigliere del Governo membro dell’Oms Walter Ricciardi ha lanciato un messaggio che aiuta ad aggiungere un “filo” di futuro più roseo per l’intera cittadinanza italiana: «È bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga, la Sars che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della Sars e io ho l’impressione che, se ci va bene e lavoriamo tutti insieme, dovremo arrivare all’estate». La battaglia è lunghissima ma si può fronteggiare con l’unico strumento che abbiamo: stare a casa, lavoro e salute permettendo.





