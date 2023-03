PS5 Pro non si farà: Sony passerà direttamente a PS6/ Nuova console nel 2028

Sony non sembrerebbe essere intenzionata a produrre una PS5 Pro. L’idea del colosso giapponese, stando ai rumors circolanti in rete negli ultimi giorni, sarebbe infatti quella di passare direttamente dalla Playstation 5 alla 6, la futura console nipponica, senza passare dalla versione intermedia come da tradizione da qualche anno a questa parte. Come mai questa scelta? Semplicemente perchè la divisione videogiochi di Sony starebbe avendo a che fare con delle risorse più limitate rispetto al solito, ed inoltre, c’è ancora una difficoltà concreta per quanto riguarda l’approvvigionamento di PS5 nel mondo. Di conseguenza, meglio evitare di sprecare energie e soldi sulla PS5 Pro, concentrandosi sull’attuale modello e nel contempo su quello next-generation, che secondo le ultime voci dovrebbe uscire fra cinque anni nel 2028, con grandi novità sia a livello hardware che di funzionalità.

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di Wired, vi sarebbe già anche il nome del designer della futura console, leggasi Mark Cerny, già collaboratore del modello al momento in commercio. Nonostante la Playstation 5 sia nata in un periodo a dir poco sfortunato, leggasi la pandemia di covid e la successiva crisi di chip, che avevano limitato in maniera pesante le scorte, alla fine la console giapponese è riuscita a segnare numerosi record di vendite, a cominciare dai 13,4 milioni di modelli consegnati a luglio 2021, record mai raggiunto da nessun’altra console Playstation negli anni passati.

PS5 PRO NON E’ NEI PIANI DI SONY: PS6 SARA’ DISEGNATA DA CERNY

Fortunatamente nelle ultime settimane la situazione sembrerebbe essersi stabilizzata, e non è più impossibile trovare sia online quanto offline la PS5. In ogni caso, il modello Pro non sembrerebbe essere nei pensieri di Sony, anche perchè, nonostante il 2028 appaia un orizzonte temporale molto lontano, in realtà per quanto riguarda la ricerca e sviluppo si tratta di un lasso di tempo estremamente vicino, quasi dietro l’angolo come ricorda Wired. Mark Cerny, che ha già disegnato PS4, Ps Vita e PS5, metterà la sua firma anche sulla PS6, facendo quindi da collante per quanto riguarda l’aspetto estetico.

