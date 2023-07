Ps5 slim anticipata da Microsoft?/ In arrivo nel 2023, costerà 399 dollari

Microsoft avrebbe spoilerato la Ps5 Slim. Una vicenda decisamente curiosa quella riportata dai colleghi di Wired, inerente la versione più compatta e nel contempo economica della Playstation 5, nota console di casa Sony. L’indiscrezione è stata ovviamente indiretta ed è apparsa nella documentazione legale riguardante la famosa disputa fra il gigante di Redmond, appunto Microsoft, e la FTC, la Federal Trade Commission, riguardante l’acquisizione della software house Activision. Stando a quanto si legge negli incartamenti presentati dalla multinazionale a stelle e strisce, è prevista un’uscita della prossima PS5 slim ed inoltre è stato anche svelato un possibile prezzo.

Va detto che si tratta di leak, quindi di notizie non ufficiali, ma non è la prima volta che indiscrezioni poi rivelatesi veritiere trapelano appunto da documenti riservati e trafugati. Microsoft avrebbe di fatto raccolto delle informazioni da fonti riservate sulla possibile uscita a fine 2023 di una Ps5 Slim, che seguirebbe quindi lo stesso corso della Ps4 slim, che si distingueva non solo per il design più “sottile”, appunto slim della cugina più grande, ma soprattutto per l’assenza del lettore ottico dei dischi.

PS5 SLIM, UNA VERSIONE PIU’ LEGGERA DELLA DIGITAL EDITION?

In questo caso esiste già una versione di tale tipo, la Ps5 Digital Edition, di conseguenza sarebbe un’evoluzione ancora più economica di questo modello, e con lo stesso prezzo, quindi 399,99 dollari, che diventano 449,99 per il mercato italiano. Indiscrezioni parlano anche del Project Q, la console per giocare in streaming a quei titoli già in possesso su Ps5 e che dovrebbe costare 299 dollari, una sorta di clone di Google Stadia.

Come sottolinea Wired, Sony ha spiegato più volte di volersi concentrare solo su Ps6, la prossima console, ma tenendo conto dell’ottimo riscontro della Ps4 Slim in passato, è quasi certo che verrà fatto qualcosa di simile anche per la Ps5, anche perchè lanciare sul mercato un nuovo prodotto significherebbe “ravvivare” lo stesso e accendere i riflettori nuovamente sulla stazione di gioco nipponica tenendo conto che sono ancora tanti coloro che vorrebbero acquistarla alla luce del caos del periodo covid.

