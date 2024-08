Psyco, film di Alfred Hitchcock

Martedì 13 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film di genere thriller del 1960 dal titolo Psyco. La pellicola è diretta dal “Maestro della Suspense” Alfred Hitchcock, considerato uno dei più grandi film maker della storia cinematografica, con progetti come La finestra sul cortile (1954), La donna che visse due volte (1958) e Gli uccelli (1963).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Bernard Herrmann, uno dei più grandi musicisti del mondo dello spettacolo, che nel corso della sua carriera ha lavorato in diverse occasioni con Hitchcock, in lungometraggi quali La donna che visse due volte (1958), Intrigo internazionale (1959) e L’uomo che sapeva troppo (1956).

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Anthony Perkins, che tornerà ad interpretare il ruolo di Norman Bates anche nei successivi tre sequel. Al suo fianco la splendida attrice Vera Miles, diventata famosa nel 1956 grazie ad un altro film di Hitchcock, Il ladro, e l’affascinante attrice Janet Leigh, nel suo ruolo più iconico.

La trama del film Psyco: scene indimenticabili e un personaggio diventato iconico

Psyco vede al centro della storia la giovane e irrequieta Marion Crane (Janet Leigh), una ragazza che ha deciso di rubare a uno dei clienti dell’agenzia immobiliare in cui lavora come dipendente, ben 40 mila dollari. La protagonista, infatti, non desidera altro che potersi sposare con l’uomo che ama, Sam Loomis, sommerso dai debiti per poter pagare gli alimenti alla sua prima moglie.

Durante il viaggio per raggiungere l’amante, Marion è costretta a fermarsi in un motel a causa di un improvviso temporale. La struttura è gestita da un timido ragazzo, Norman Bates (Anthony Perkins), oppresso dalla presenza della madre ormai anziana. Durante la notte, la ragazza viene presa dai sensi di colpa e decide di restituire il denaro, ma i suoi progetti sono bruscamente interrotti poiché viene aggredita da un personaggio femminile mentre si trova sotto la doccia, e muore uccisa da alcune coltellate fatali.

Sua sorella, Lila Crane, decide di ingaggiare un detective privato, Milton Arbogast, per scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di Marion. Poco tempo dopo Lila riceve una telefonata dall’investigatore, in cui quest’ultimo afferma di avere delle novità, ma anch’egli sparisce improvvisamente. Sam e Lila partono diretti al famoso motel per raccogliere qualche indizio, ma ciò che scopriranno li lascerà senza fiato.