Pulcino, chi è? Il Cantante Mascherato/ L’indizio: “Sono un inviato molto speciale”

Il Pulcino è la new entry di questa edizione del Cantante Mascherato. Insieme a La Gatta si gioca le sue chances di qualificazione alla puntata. Ma chi si nasconde sotto il dolcissimo personaggio giallo? Un indizio, anche in questo caso, arriva direttamente dai social dove il concorrente cerca di fornire qualche elemento al pubblico di Raiuno. “Sono dietro le quinte del Cantante Mascherato come inviato molto speciale. Sta per cominciare la puntata, fervono le attività e si muovo tutti. Insomma c’è un gran casino. Si dice confusione? Vabbè è uguale…chiaro l’indizio?”. Utenti in fermento per l’identità di Pulcino, ma naturalmente si è ancora in alto mare su chi si nasconda al suo interno. (Agg.Jacopo D’Antuono)

#icmPULCINO🐣 ha un indizio speciale per voi!

Vi aspettiamo tra poco per sentirlo cantare sul palco de #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/8mr35dEKFa — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 25, 2022

Il Pulcino debutta al Cantante Mascherato

I piani della Rai in merito a “Il Cantante Mascherato” sono cambiati in corsa, non solo con la decisione di riammettere in gara ol Pinguino dopo il ritiro di Edoardo Vianello. La Tv di Stato, infatti, ha deciso di prolungare la durata del programma condotto da Milly Carlucci (slitta “Ci vuole un fiore” con Francesca Fialdini e Francesco Gabbani) e di introdurre così due nuove maschere, il Pulcino e la Gatta.

Con una puntata in più rispetto a quanto inizialmente previsto, avere solo cinque maschere in gara (la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino e Soleluna) era ritenuto insufficiente dagli autori del format. Il “lavoro” del pubblico da casa e degli investigatori in studio, chiamati a indovinare la loro reale identità, diventa così più complesso.

Il Pulcino è la nuova maschera de “Il Cantante Mascherato: chi sarà?

È stata Milly Carlucci ad annunciare l’inserimento delle due new entry nel cast, cercando di aumentare mistero e curiosità. “Sono in arrivo due nuove maschere che tenteranno il tutto e per tutto per entrare, sfidando in semifinale la Lumaca“.

Il loro destino quindi è ancora in bilico, ma certamente skia il Pulcino sia la Gatta faranno il possibile per evitare che la loro presenza non sia solo una toccata e fuga. Almeno per ora non ci sono indizi di sorta, ma questa scelta non fa che aumentare l’attesa dei telespettatori in vista della puntata di questa sera, ma soprattutto della finalissima prevista tra una settimana.











