Chi sono i Puncake di X Factor 2024? E soprattutto, perchè si chiamano così? Tra le band di quest’anno spuntano loro, cinque membri che amano il punk e lo suonano veramente bene. I giudici non hanno mai avuto dubbi su di loro, giovani valdarnesi che solo quattro anni fa hanno deciso di mettere insieme la loro passione per la musica e suonare ogni giorno. Durante le audizioni hanno eseguito magistralmente un brano di Donatella Rettore e agli Home Visit hanno lasciato a bocca aperta il pubblico per aver dimostrato di saper suonare il vero “punk di una volta”.

Nati verso l’agosto 2020, i Puncake sono in cinque: Lorenzo Migliore alla batteria, Bruno Bernardoni e Lorenzo Donato alla chitarra, Sonia Picchioni alla voce e Damiano Falcioni, che canta e suona il basso. Ma da chi è partita l’idea di formare questa splendida band? Il tutto è nato dal desiderio di Sonia e Damiano di uscire dal brutto periodo dato dalla pandemia. Ed è così, che tra l’amore per il rock e per la musica, hanno messo insieme tutte le loro passioni per formare un gruppo autentico con una grande tecnica.

Puncake di X Factor 2024, dalle strade di Firenze al palco di Sky Uno: “Siamo belle persone che suonano”

Il loro nome è un mix di due termini: i Pancake e il Punk, due parole che secondo loro li contraddistinguono. Il loro genere musicale è figlio della loro passione, di conseguenza il nome scelto è un misto di quello che sentono, delle loro emozioni e del loro bisogno di essere allo stesso tempo dolci e rockeggianti, facendo musica per davvero. Prima di approdare a X Factor 2024 si sono esibiti in contesti piccoli, come le feste di compleanno o quelle in spiaggia, ma hanno anche avuto il coraggio di andare tra le strade di Firenze e far vedere quanto sono bravi.

“Già dal nome avevo capito che avevo trovato della bella gente con cui suonare” ha spiegato il chitarrista Lorenzo Donato, che si è aggiunto poco dopo al gruppo. Lo stesso ha raccontato che nella zona del Valdarno è difficilissimo trovare persone con cui suonare e soprattutto con la passione per il punk e per il rock e la voglia di trasformare l’amore per la musica in qualcosa di più grande. E alla fine, ce l’hanno fatta. Oggi sono sul palco di X Factor 2024 tra gruppi più amati di questa stagione.