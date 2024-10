X Factor 2024, Home Visit 17 ottobre:

Questa sera 17 ottobre 2024 andrà in onda una nuova puntata di X Factor con gli attesissimi Home Visit. Sarà un momento davvero difficile per i giudici: ognuno di loro dovrà scartare un concorrente tra quelli già scelti la scorsa settimana ai Bootcamp. La puntata andrà in onda su Sky Uno dalle 21.15 con sedici concorrenti divisi per le quattro squadre di Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Questo sarà il momento più atteso di sempre, che precede il via ufficiale del programma X Factor 2024.

La tappa degli Home Visit segna la fine del lunghissimo processo di selezione dopo le iniziali Audizioni e i Bootcamp. I 4 giudici saranno chiamati a scegliere i concorrenti ufficiali lontano da tutto, in una casa di campagna dove risiederanno per due giorni insieme agli artisti. Qui avranno l’occasione di conoscersi meglio e di sentire le performance in maniera più diretta lontani dallo studio televisivo. In questi momenti, il rapporto tra i giudici e i possibili concorrenti si farà più intimo e potranno iniziare a creare la giusta sinergia per lavorare insieme durante tutto il corso del talent di X Factor 2024.

Come abbiamo accennato, gli Home Visit di X Factor 2024 saranno la parte più difficile per i giudici. Dopo essersi affezionati ai cantanti, dovranno scegliere di scartarne uno per poi partire ufficialmente con il programma. Sarà una bella sfida che terrà i telespettatori incollati allo schermo per tutta la sera, ansiosi di vedere chi ha davvero conquistato i quattro giudici. Ma passiamo subito a vedere chi sono i concorrenti assegnati ad ognuno di loro per capire chi potrebbe essere l’eliminato agli Home Visit.

Partiamo con Jake La Furia, che dovrà decidere chi mandare a casa tra i The Foolz, Francesca Siano, Potara e Elmira Marinova. Si passa poi ad Achille Lauro, con i Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Ibra. Paola Iezzi invece sarà chiamata a decidere tra Pablo Murphy, Laura Fethau, Frammenti e Dimensione Brama. Manuel Agnelli sceglierà chi scartare fra Daniel Gasperini, Beatrice Fita, Puncake e Mimì Caruso, che lo ha stregato facendolo piangere ai Bootcamp.

X Factor 2024, come vedere gli Home Visit di giovedì 17 ottobre

Gli Home Visit di X Factor 2024 saranno visibili stasera 17 ottobre a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno, come di consueto. Oltre al canale 108 di Sky è possibile recuperare lo show anche su NowTv e su SkyGo, mentre ogni mercoledì Tv8 si occupa di trasmettere le puntate intere del talent. Appuntamento dunque a stasera con la finale del percorso selezione di X Factor 2024, che ricordiamo prenderà il via ufficiale giovedì 24 ottobre con la gara vera e propria. Chi sarà scartato tra i giudici? E chi entrerà a far parte della squadra ufficiale del programma? Tra poche ore scopriremo chi comporrà il terzetto di ogni giudice!