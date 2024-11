Una scelta azzardata e coraggiosa quella dei Punkcake a X Factor 2024, che hanno portato sul palco un inedito davvero particolare intitolato “Gloom“. Si tratta di un brano estremamente punk cantato quasi interamente da Sonia, una delle cantanti della band. “Sono i Punkcake che fanno i Punkcake“, ha detto Jake La Furia, creando poi un siparietto con Achille Lauro, che ha un po’ di dubbi rispetto al mercato discografico nel futuro della band. Di certo non è facile entrare a far parte del mondo musicale con della musica punk, ma Manuel Agnelli ha qualcosa da dire.

X Factor 2024 live show, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: Sonia dei Punkcake incanta vestita da sposa

Il loro giudice parla del fatto che nell’ultimo anno risulta essere proprio questo il genere più amato e primo in classifica, difendendo i suoi Punkcake: “Loro diventeranno gli alfieri di questa nuova wave in Italia“. Lauro invece continua: “Come li vedi nel mercato internazionale?” e Jake La Furia risponde: “Male“. In studio si è creato un momento di tensione tra i due giudici, spento dal pubblico che ha urlato di smettere con la polemica. Ma cosa dicono i social riguardo all’inedito dei Punkcake?

ELIMINATI X FACTOR 2024 QUINTO LIVE, CHI SONO?/ LOWRAH in ballottaggio, Paola Iezzi sconvolta

X Factor 2024, cosa non è piaciuto dei Punkcake? Coraggio o azzardo?

Anche il web chiaramente si è espresso sull’inedito dei Punkcake a X Factor 2024, ma i commenti non sono affatto positivi. Alcuni fan si sono espressi dicendo che questa è stata la loro esibizione peggiore, e che da loro si aspettavano qualcosa di diverso, ma del resto hanno il punk nel nome, come potrebbero fare diversamente? “Stasera a giocarsi l’eliminazione saranno i Punkcake e i Patagarri” commenta qualcuno su X, vedendo già la band al ballottaggio. Cosa non è piaciuto della loro esibizione?

X Factor 2024, lite accesa tra Achille Lauro e Jake La Furia/ "Sei un para*", pubblico urla: "Basta!"

Probabilmente il tasto dolente è quello sul genere. Del resto non è affatto facile che il punk riesca a piacere a tutti, ma è apprezzabile che una band giovane abbia avuto il coraggio di esibirsi in un pezzo così complicato e apparentemente incomprensibile. Eppure loro lo hanno fatto rispettando la loro identità, a costo di non risultare mainstream nel mercato discografico. Quale sarà la loro sorte? Rischieranno davvero di uscire da X Factor 2024?