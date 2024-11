Eliminati X Factor 2024 di oggi, giovedì 21 novembre: chi rischia di uscire durante la puntata degli inediti?

Ormai siamo nel pieno della gara a X Factor 2024. Giunti alla quinta puntata in un battibaleno, scopriremo prestissimo chi sarà il nuovo eliminato tra i concorrenti rimasti. Uno fra i Patagarri, Lowrah, i Les Votives, Mimì, Lorenzo Salvetti, Francamente e i Punkcake uscirà definitivamente dal programma oggi, giovedì 21 novembre 2024. A questo punto della sfida ogni concorrente si è affezionato tantissimo al proprio giudice, ma in testa rimane per ora Achille Lauro, che è riuscito a conservare ancora tutti e tre i suoi artisti. Che abbia lui la squadra più forte?

Per quanto riguarda Manuel Agnelli, invece, continua il suo percorso a X Factor 2024 con i Punkcake e con Mimì Caruso. Proprio quest’ultima sembra essere la favorita assoluta di quest’anno e secondo i sondaggi e i social, ha superato di gran lunga anche Francamente, che fino a poco tempo fa veniva definita come la possibile vincitrice del programma di Sky Uno. Ma chi verrà eliminato stasera a X Factor 2024? I pronostici parlano chiaro: ad essere in bilico è Lowrah, che secondo il web uscirà questa sera dal programma. Un grande punto di domanda anche per i Punkcake di Agnelli.

Eliminati X Factor 2024: Lowrah in bilico insieme ad una band

Lowrah eliminata da X Factor 2024? Purtroppo le opinioni social la vedono come la prossima concorrente destinata ad uscire dal famoso talent di Sky Uno. Un colpo grosso per Paola Iezzi, alla quale (come a Jake La Furia) è rimasta una sola concorrente. La giudice, forse, non ha giocato bene le sue carte e ha visto eliminati due dei suoi artisti in gara: i Dimensione Brama usciti nella prima puntata e Pablo Murphy, il quale è stato al centro di numerose controversie. Chi uscirà oggi 21 novembre da X Factor 2024? Le voci fanno riferimento a Lowrah, la giovane che sebbene canti benissimo, non riesce ancora ad arrivare al pubblico.

Lowrah di X Factor 2024 è la prossima candidata all’eliminazione secondo i rumor e i sondaggi su chi uscirà dal talent. A quanto pare la cantante non è ancora riuscita ad esprimere le proprie emozioni sul palco e come ha detto Manuel Agnelli, nelle sue esibizioni c’è troppa tecnica e poco cuore. Una mancanza grave per un talento di X Factor 2024, dato che mai come prima d’ora, oggi i giudici vogliono vedere le emozioni negli occhi dei talenti che si esibiscono. A forte rischio anche i Punkcake, che sebbene siano bravissimi, secondo il pubblico non sono il gruppo migliore di quest’anno.