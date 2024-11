Anche i Punkcake insieme alle altre band tornano a X Factor 2024 nel quarto live di giovedì 14 novembre. La puntata sarà la temutissima “Hell Factor“, cosa significa? Che ci saranno ben due concorrenti eliminati, il che fa crescere ancor più la tensione per la nuova diretta. Tra i concorrenti ci saranno anche i Punkcake che fino ad ora hanno sempre convinto il pubblico grazie alla loro simpatia. Nell’ultimo live si sono mostrati più trasgressivi del solito, tanto che il frontman era vestito con un body che mostrava il Lato B.

Tante sono state le critiche ma sempre di più spuntano i commenti positivi sulla band, e sui gruppi in generale. Mai come prima d’ora X Factor 2024 è diventato un meraviglioso talent a tema rock e jazz, per la gioia di molti fan. Ma passiamo alla domanda più gettonata del momento: quale sarà la nuova assegnazione? I Punkcake canteranno “Mi Ami?” dei CCCP – Fedeli alla linea, gruppo punk-rock attivo sin dagli anni ’80 e ancora oggi simbolo di una delle ondate underground più famose che ha vissuto il nostro Paese.

Punkcake, a X Factor 2024, da disadattati a star assolute di questa edizione: commenti social

Per quanto riguarda i social, i Punkcake sono senza dubbio amatissimi dal pubblico. Nonostante nell’ultima puntata il look di Damiano e la performance siano state abbondantemente criticate sul web, prevalgono ancora i commenti positivi. I fan li amano per il loro essere sempre spontanei, allegri, sinceri ma soprattutto appassionati. “Avevano tutte le carte per essere i disadattati di questa edizione e invece eccoli qui, sfrontati e geniali ad ogni esibizione” scrive un utente su Instagram, e del resto il loro punto di forza è proprio questo: essere la rivelazione di quest’anno.

Secondo alcuni, la performance della scorsa settimana è stata la migliore in assoluto per i Punkcake a X Factor 2024, con Manuel Agnelli, loro giudice, che li sta conoscendo piano piano e ha capito come far emergere il lato più originale del gruppo. Eppure, tra i fan del programma c’è ancora qualcuno a cui non piacciono – o che forse non li ha capiti -, ma del resto l’arte è anche questo: essere incoscienti di quello che abbiamo davanti. Voi cosa ne pensate? I Punkcake meritano di vincere X Factor 2024?