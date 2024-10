Chi sono i Punkcake: spiriti liberi ma un ottimo background tecnico

I Punkcake hanno conquistato il pubblico per la loro eccentricità e stile anticonvenzionale. Si sono presentati alle Audition con Lamette di Rettore e sono stati accolti con un fragoroso applauso. Non sono riusciti a convincere subito la giuria, ma alla fine i quattro giudici gli hanno voluto concedere un’altra chance spinti dalla curiosità di vedere cosa avrebbero portato ai BootCamp. All’appuntamento hanno presentato un brano dei Fugazi, Give me the cure facendo cadere tutte le barriere. Lo spirito punk c’è, anche se per qualcuno fare punk non significa urlare come una persona in preda a convulsioni. Al primo Live il front-man del gruppo ha fatto una parte dell’esibizione correndo su e giù per le tribune senza perdere il fiato. Sono dei pazzi, che piacciono a una parte di pubblico, mentre l’altra li considera privi di sostanza.

La scelta del brano per il secondo Live non sarà facile, dopo Police on my back dei The Clash, ci vuole qualcosa di più stravolgente, estroso e geniale. Questo gruppo a X Factor 2024 non c’entra niente, ora che ci sono bisogna valorizzarli. Non sarà facile per Manuel tirare fuori le potenzialità della band. Le critiche sono sempre in agguato. Rancid o Sex Pistols? Il rischio di essere eliminati è dietro l’angolo.

La presenza scenica è ben visibile, la voce a volte viene a mancare nonostante venga confezionato punk a quintalate. Manuel è un po’ scettico nei confronti dei Punkcake, ma loro potrebbero diventare il linguaggio della nuova generazione. Incoscienti, sballati, imperfetti sono la novità di questa edizione di X Factor, chissà se non riescano a regalarci qualche sorpresa finale.

Com’è andato il primo Live X Factor 2024 dei Punkcake: grande energia e ottima esecuzione

Al primo Live di X Factor 2024 con Police on my back dei Clash hanno “spaccato”. Secondo il parere di Jake la band è fenomenale anche se sul palco del talent non dovrebbero esserci. Gli piace perché hanno portato in scena il punk e poi perché quando li incontra nei corridoi sono marci e per questo credibili. Paola ha apprezzato molto la loro cover e non ha aggiunto altro. Achille Lauro li ha rivalorizzati.

Nelle Audition non lo avevano convinto molto, invece ora sono gli sono piaciuti di più. Manuel sta lavorando bene con la band e dall’ultima volta hanno fatto grandi passi in avanti. Anche Manuel è rimasto soddisfatto della performance e ha detto che ci vuole un tipo di attitudine per queste note.

Punkcake, cover Police on my back, dei Clash