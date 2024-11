Sebbene fossero la “novità assoluta” di questa edizione di X Factor 2024, i Punkcake non sono più tra i preferiti del pubblico. La dura verità, è che dopo un exploit pazzesco di inizio programma, la band ha perso i consensi del pubblico, che non apprezza la loro musica punk. “L’Italia non è pronta ai Punkcake“, scrivono sui social alcuni fan del gruppo valdarnese. C’è infatti chi li difende a spada tratta, considerando la loro musica come rivoluzionaria per il talent. E forse lo è, ma se Jake La Furia è dubbioso sul possibile futuro dei Patagarri in termini discografici, cosa dovremmo dire dei Punkcake?

In effetti il Punk non piace a tutti, e l’inedito “Gloom” presentato dal gruppo nella quinta puntata di X Factor 2024 durante la presentazione dei brani personali dei cantanti. Dopo tante puntate piene di successo senza ballottaggi, nell’ultima diretta del talent anche al gruppo è toccato finire in sfida con Lowrah. Il motivo? Forse l’inedito era troppo poco orecchiabile per il pubblico, che probabilmente si aspettava di sentire tutt’altra cosa rispetto ad un pezzo punk cantato in modo volutamente stonato da Sonia, frontman dello scorso live.

X Factor 2024, fine annunciata per i Punkcake? Il pubblico lancia il verdetto

Se nella scorsa puntata i Punkcake sono finiti al ballottaggio insieme a Lowrah, secondo i pronostici del pubblico il gruppo dovrebbe uscire dal programma. In questa tornata ci saranno infatti ben due eliminazioni, in modo da arrivare all’ultimo live di settimana prossima con soli quattro concorrenti di X Factor 2024. Che si spenga il sogno della finale? Per i fan più accaniti sembra esserci ancora speranza, ma purtroppo la dura verità è che il loro inedito è stato il meno ascoltato della settimana.

Da apprezzare è stata però la coerenza della band di Manuel Agnelli. I Punkcake non hanno voluto scendere a compromessi con l’appetibilità nel mercato discografico, rimanendo coerenti con la radice prima del loro nome, “punk”. Essere punk significa infatti distinguersi e andare controcorrente, cosa che i Punkcake stanno facendo ad ogni puntata. Quello che però non sta piacendo al pubblico di X Factor 2024 è la continua spettacolarizzazione delle performance, spesso a discapito della musica. “Scenette da circo“, dicono alcuni sui social, che non hanno apprezzato i continui cambiamenti della band in ogni diretta.

