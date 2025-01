Chi è il compagno di Nancy Brilli: l’attrice ha ritrovato l’amore

Dopo aver appeso al chiodo i sentimenti per qualche tempo, il cuore di Nancy Brilli sembra tornato a battere per Pupi D’Angieri, non certo una persona banale, visto che parliamo di uno degli imprenditori più ricchi del mondo, capace di scalare le gerarchie e di vivere una carriera ricca di soddisfazioni, secondo Forbes parliamo di uno degli uomini più ricchi al mondo. Grazie a Pupi D’Angieri Nancy Brilli è riuscita ad aprire nuovamente il suo cuore, dopo una fase in cui sembrava aver allontanato l’argomento, messo da parte per concentrarsi su altre questioni

“Avevo deciso di chiudere con gli uomini, per tanto sono rimasta da sola senza sentire l’esigenza di nessuno al mio fianco ma qualcosa adesso è cambiato” aveva raccontato qualche tempo fa l’attrice che adesso ha invece ritrovato anche la serenità sentimentale.

Nancy Brilli e Pupi D’Angieri, l’amore scattato nel 2017

L’anno cerchiato in rosso da Nancy Brilli e Pupi D’Angieri sarebbe il 2017, quando si sono incontrati e innamorati, anche se con il tempo hanno preferito vivere lontano dai riflettori e non esporsi più di tanto, evitando riflettori e luci della ribalta ma preferendo viver il loro amore al privato.

Di Pupi D’Angieri sappiamo che discende da una famiglia di origini siciliane e che suo nonno insieme alla nonna è stato perseguitato dai nazifascisti durante la seconda guerra mondiale, emigrando poi negli Stati Uniti prima di ritornare in Italia. Nancy Brilli, ospite oggi lunedì 6 gennaio di Caterina Balivo a La volta buona tornerà sicuramente a parlare della sua relazione sentimentale con Pupi D’Angieri.