Pupo fuori da Mediaset dopo le dichiarazioni sul GF?/ “Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte”, lo scoop

Pupo fatto fuori da Pier Silvio Berlusconi dopo le dichiarazioni sul GF? L’indiscrezione

Pupo ha rilasciato pesanti dichiarazioni contro il Grande Fratello, reality show in cui ha assunto il ruolo di opinionista per due edizioni consecutive: “Non l’ho mai guardato, c’era un autore che lo faceva per me. Mi faceva ca..re” aveva affermato in un’intervista qualche settimana fa.

Pupo risponde all'attacco di Signorini a Verissimo: "Non dubitare della mia lealtà"/ "Ci conosciamo bene e…"

Secondo l’indiscrezione del settimanale Oggi, dopo queste affermazioni il cantante potrebbe essere fatto fuori da Mediaset: “Per la cronaca, incassava 15 mila euro a puntata. Dopo queste dichiarazioni, tutti prevedono che Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte di Cologno Monzese al cantante, colpevole di irriconoscenza” si legge. Arriverà presto una conferma dai vertici di Mediaset? Al momento, l’amministratore delegato non si è ancora espresso sulla questione ma è plausibile che ci si passi a provvedimenti più seri.

Alfonso Signorini gela Pupo: "Non sputi nel piatto in cui mangi"/ "Al Grande Fratello profumatamente pagato"

Alfonso Signori attacca Pupo dopo le dichiarazioni sul Grande Fratello: ecco le sue parole

Alfonso Signorini, ospite a Verissimo il 2 dicembre, ha replicato alle recenti dichiarazioni dell’artista contro il Grande Fratello. Il cantante sembra aver completamente rinnegato la sua esperienza al reality, esprimendo tutto il suo disprezzo con frasi piuttosto accese.

Ognuno é libero di dire quello che vuole ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta“, ha tuonato il conduttore durante l’intervista a Silvia Toffanin. “Poi non è vero che quando ha firmato c’era la pandemia, le prime puntate le abbiamo condotte da Roma e dopo a causa della pandemia io mi collegavo da Milano”. “Poi se gli faceva così schifo perché ha rinnovato per il secondo anno” aggiunge Signorini che ha chiosato: “Caro Pupo te lo dico senza polemica, sputare nel piatto in cui hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato, non mi sembra affatto elegante”

Valerio Scanu smentisce Pupo su Sanremo 2010/ "Accordo per il secondo posto? Ricordo benissimo quel giorno.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA