PUPO/ “Il mio ruolo al Gf Vip? Sarò provocatore” (55 passi nel sole)

Pupo è uno degli ospiti di 55 passi nel sole, lo spettacolo di Canale 5 dedicato ad Al Bano in onda in replica oggi in prima serata. Ma non è l’unica occasione in cui possiamo vederlo in televisione, almeno in questo periodo: di recente, infatti, Pupo ha annunciato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 in qualità di opinionista insieme a Wanda Nara, la showgirl e agente argentina che ha avuto modo di conoscere durante l’ultima puntata di Verissimo. Entrambi ospiti del salotto di Silvia Toffanin, Pupo e la Nara si sono resi protagonisti di un siparietto divertente in cui non sono mancate nemmeno le gaffe. “Lei è molto bella, giovane”, ha detto Pupo in riferimento alla collega, “conosceva anche alcune mie canzoni che sono state tradotte in spagnolo”. Al che, Wanda ha replicato: “Banana al cioccolato”. Peccato solo che il titolo della canzone fosse Gelato al cioccolato: “Partiamo alla grandissima”, ha commentato il cantante tra le risate del pubblico.

Pupo e Wanda Nara insieme al Gf Vip

Pupo e Wanda Nara hanno raccontato a Verissimo come vivranno il loro ruolo di opinionisti al Grande Fratello Vip 2020. Anzitutto, entrambi si sono detti soddisfatti dell’ingaggio. “Per me, il Grande Fratello è importantissimo, voglio che la gente mi conosca”, ha dichiarato la Nara. Il marito Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha appoggiato la sua scelta di prendere parte al programma. Tanto più che al suo fianco ci sarà Pupo: “Mauro ha detto che Pupo è una persona super importante in Italia, a cui tutti vogliono bene. Era felicissimo. […] Nel mondo del calcio ho dovuto crearmi un personaggio per sembrare più forte, se mi chiamavano ‘stron*etta’ per me andava benissimo. Penso che tutti quelli che entreranno nella casa, all’inizio creeranno un personaggio che non potranno sostenere. Io non conosco veramente i concorrenti come li conoscete voi in Italia, perciò sono curiosa di vedere la persona dietro il personaggio”.

Pupo diventa opinionista

Pupo non ha mai preso parte a un reality show come concorrente. A La Fattoria, con Barbara D’Urso, il suo ruolo era più quello di co-conduttore. “Non ho mai guardato una puntata del Grande Fratello”, ha ammesso, sempre a Verissimo. “Il mio ruolo al Gf Vip? Tirerò fuori un po’ di provocazioni. Ho un grande rispetto e affetto per tutti quelli che entreranno nella casa. So che se sono là dentro è perché c’è una motivazione, che vorrei venisse fuori. Come io sono sempre stato me stesso nella vita, spero lo facciano anche loro. […] Non ho mai accettato di fare un reality ma non per snobismo. Non ci trovavo niente di interessante. Accetti un ruolo quando credi sia importante per la tua carriera. Non mi sono mai trovato in condizioni tali da accettare una proposta non in linea con la mia professione”.



