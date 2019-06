Dà fuoco a disabile vicino a gelateria di Pupo/ Il cantante “Sono miei amici”

Un fatto gravissimo accaduto nel paese di Pupo, e vicino alla gelateria dello stesso cantante: hanno dato fuoco ad una signora disabile. La vicenda drammatica quanto inquietante è raccontata nel dettaglio dai colleghi del Corriere di Arezzo, che spiega come in quel di Ponticino, frazione del comune di Laterina Pergine Valdarno, alcuni giovani hanno dato fuoco ad una signora di 57 anni malata di Alzheimer. La vittima è un’amica di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e l’episodio si è verificato proprio nel paese che ha dato i natali al noto cantante, nonché a pochi metri dalla sua nota gelateria “Gelato al cioccolato”. La donna stava passeggiando con il proprio marito in via Nazionale, quando, dopo essere passata davanti ad un gruppo di ragazzi, si è vista le fiamme addosso. A quel punto il compagno ha prontamente spento il fuoco, bruciandosi un po’ le mani.

DÀ FUOCO A DISABILE VICINO A GELATERIA DI PUPO

Fortunatamente le conseguenze non sono state gravissime, ma l’epilogo ha rischiato di essere davvero drammatico. «Sono miei amici – le parole di Pupo al quotidiano toscano rilasciate immediatamente dopo l’accaduto – famiglia esemplare speriamo che il responsabile sia identificato e capisca la gravità del suo gesto». Il marito della donna ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia locale per lesioni dolose, e le forze dell’ordine hanno individuato poco dopo l’autore di questo folle gesto, grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nonché ascoltando i testimoni. «Se questa persona si pente – ha poi spiegato Pupo – e viene a chiedere scusa alla signora, offro gelato a tutti». Il responsabile è un uomo che tra l’altro stava usufruendo di qualche ora di permesso durante gli arresti domiciliari, e i militari dell’arma di Laterna lo hanno immediatamente riportato in cella. Enzo Ghinazzi si è detto molto colpito per l’accaduto, ma ha invitato comunque il responsabile ad una presa di coscienza: finirà con un bel gelato al cioccolato per tutti?

