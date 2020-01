Pupo/ Oggi ancora contro Antonella Elia e Serena Enardu? “Le sorprese…” (GF Vip 4)

È Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, uno dei due opinionisti dell’edizione del Grande Fratello Vip numero 4. Insieme a lui, la showgirl e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, con la quale, salvo qualche lieve momento di esitazione probabilmente dovuto all’emozione della prima puntata, ha già dimostrato di avere un buon feeling. Presentato con brio da Alfonso Signorini, Pupo si è lanciato subito in un’esibizione di canto per introdurre la sua collega poi, a fine puntata, ha tracciato il suo bilancio su quanto accaduto, sottolineando in particolare di trovare i concorrenti Vip di questo Grande Fratello un po’ falsi e ipocriti, come Antonella Elia dispiaciuta per l’uscita di Fabio Testi. Secondo Pupo, infatti, le loro battute, contornate da ampi sorrisi, sarebbero soltanto frutto di apparenza, e in realtà, dietro quelle facce si nasconderebbero giochi e strategie. Un giudizio un po’ troppo affrettato, considerando che il Grande Fratello era iniziato da meno di tre ore o le dinamiche sono già chiare?

PUPO, PREGI E DIFETTI NELLA PRIMA PUNTATA

L’ingresso di Pupo è stato sicuramente uno dei più simpatici e memorabili tra quelli cisti nella prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Calzante, in questo caso, la definizione di Alfonso Signorini, che l’ha descritto come “il jukebox umano dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip”. I pregi principali di Pupo? Uno fra tutti, sicuramente, la simpatia, oltre alla straordinaria capacità di creare siparietti e dare un po’ di verve non solo al pubblico, ma anche al parterre. È lui il vero protagonista di questa nuova stagione del reality di Canale 5? In attesa di scoprirlo, Pupo ha dato appuntamento ai suoi fan attraverso un breve post condiviso sui social, dove ha annunciato che il meglio deve ancora venire: “È stata una puntata pazzesca! Ma le sorprese non finiscono qui!”, si legge su Instagram.

PUPO: CON WANDA NARA NELLA SECONDA PUNTATA

L’apparente buonismo di Pupo non sembra essere affatto un limite alla capacità di capire e smascherare i giochi e gli inganni dei concorrenti. Nella prima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, si è calato alla perfezione nel ruolo di opinionista spiritoso, divertente e allo stesso tempo arguto. Ci si aspetta quindi che anche nella puntata di questa sera possa riuscire a mantenere questo spirito di vivacità con il quale ha dato vita a molti momenti divertenti. Sui social, intanto, il suo successo continua a lievitare: basti pensare che solo pochi giorni fa, il cantante ha festeggiato gli oltre 100 mila followers su Twitter, Instagram e Facebook. A giocare a suo favore, la presa di posizione contro Serena Enardu, dal suo punto di vista per nulla innamorata di Pago. “Sei stato un grande – ha scritto una sua fan – Senza peli sulla lingua, hai detto di Serena ciò che la maggior parte dei telespettatori pensa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA