Franco Gatti, com’è morto cantante Ricchi e Poveri/ Malattia: morbo di Crohn…

Franco Gatti è morto. Il cantante dei Ricchi e Poveri si è spento a Genova all’età di 80 anni, come ufficializzato dai componenti del gruppo, che hanno dichiarato: “È andato via un pezzo della nostra vita”. Non c’è ancora certezza su come sia venuto a mancare l’artista, ma Eleonora Daniele, durante la diretta di “Storie Italiane” su Rai Uno, ha asserito: “Sapevamo che stava male, ma non immaginavamo che potesse succedere questo…”.

Peraltro, proprio nel programma Rai sopra menzionato, Franco Gatti, il 22 febbraio scorso, aveva rivelato: “Il Covid mi ha risvegliato il morbo di Crohn che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni. Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme”.

FRANCO GATTI, COM’È MORTO? MARINA OCCHIENA: “NON STAVA BENE”

Marina Occhiena, intervenuta telefonicamente a “Storie Italiane”, ha commentato tra le lacrime la notizia di Franco Gatti morto: “Non stava bene, l’aveva anche dichiarato. Io ieri sono andata a trovarlo e ad abbracciarlo. Non so cosa dire, sono proprio affranta”. L’ultima apparizione vera e propria dei Ricchi e Poveri è avvenuta in occasione di una puntata di “Ballando con le Stelle”, dopodiché “ci siamo visti soltanto lontano dalle telecamere, per stare insieme, perché lavorativamente non era possibile, lui stava male”. Poco prima, nel 2020, al Festival di Sanremo i Ricchi e Poveri erano saliti sul palco dell’Ariston con Amadeus per una reunion del quartetto.

Successivamente al Covid, Franco Gatti stesso aveva riferito di avere avuto problemi di candida, senza dimenticare il grande dramma della morte del figlio Alessio nel 2013, trauma terribile. Lo stesso cantante aveva detto che dopo quell’episodio la sua vita era stata spezzata.

