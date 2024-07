Pupo e la malattia del gioco d’azzardo: “Persi 130 milioni in 3 secondi”/ “Dipendevo dal sesso”

Pupo ricorda la sua lotta con il demone: le rivelazioni sul passato

Nella vita del celebre cantante fiorentino ci sono stati più demoni da sconfiggere, come nei più performanti videogiochi, ma per fortuna Pupo è riuscito ad avere la meglio più o meno su tutto, come raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera ha raccontato la sua battaglia con il gioco d’azzardo, che ad oggi è superata, ma in realtà quando si tratta di affrontare questo genere di sfide non ci si può mai considerare guariti in via definitiva: “Dal vizio non esci mai davvero. Ora sono “in sonno”, non gioco da anni, una sofferenza pazzesca, nel 1983 a Saint-Vincent persi 130 milioni di lire in 3 secondi, non ho mai calcolato quanto ho speso in tutto, ma solo di cene per gli amici mi sono partiti 3 milioni di euro” ha confessato il cantante di Su di noi e tanti altri brani di successo.

Fedez sta ostacolando i progetti di Chiara Ferragni?/ "Vorrebbe trasferirsi, lui la blocca per i figli"

Pupo non nasconde di essersi arricchito in determinati momenti della vita, salvo poi andare a fondo: “Anche per colpa di investimenti sbagliati, ho guadagnato tanto nella vita, me lo potevo permettere, magari da fuori non si percepisce, però sono tra i dieci cantanti italiani più popolari all’estero”.

Pupo e i tradimenti: “Nella maggior parte dei casi non mi scoprivano”

La sua esistenza è sempre stata contraddistinta da una forte dipendenza dall’amore e sesso, come svelato da Pupo nel corso dell’intervista concessa tra le pagine del Corriere della sera, lui che è un bigamo dichiarato: “Anche se non ho avuto successo facile con le donne, puntavo sulla simpatia, dopo che sono diventato famoso, allora mi vedevano pure bello e alto, ho tradito spesso e nel 99% dei casi non mi beccavano perché avevo scuse assurde e l’arroganza di passarla liscia”.

Uomini e donne, Gionatan Giannotti diventerà papà/ "Il giorno più bello della mia vita"

Più volte anche in passato Pupo non ha mai fatto mistero della sua dipendenza dal sesso, come confermato anche nel corso della recente intervista concessa, a tal proposito il cantante ha confessato scavando tra i ricordi: “Andai a farmi visitare dall’andrologo, mi spiegò che colpisce soprattutto i brevilinei, ora sto meglio ma è stata dura, magari ti prende l’impulso nei momenti più improbabili, che so, mentre stai per cantare a una festa di piazza”











© RIPRODUZIONE RISERVATA