Purple Disco Machine/ L’amore per la compagna Sabrina ei figli al primo posto

Purple Disco Machine, nolte d’arte di Tino Piontek, è tra i protagonisti dei Seat Music Awrds 2021. Il disc jockey e producer tedesco è pronto a far ballare il pubblico dell’Arena di Verona esattamente come fa nella sua vita privata con la compagna Sabrina e i figli. Pur essendo riservato e discreto, Purple Disco Machine vive da tempo una bellissima storia d’amore con Sabrina, la sua compagna di vita con cui condivide anche tutti i successi che sta conquistando con la musica. I successi più belli, tuttavia, sono quelli che ha conquistato con Sabrina con cui ha formato una splendida famiglia.

La coppia, infatti, ha due figli. Della vita privata del dj tedesco, tuttavia, non si sa altro. Sulla sua pagina Instagram condivide soprattutto foto inerenti al suo lavoro grazie al quale ha collaborato e continua a collaborare con grandissimi artisti.

Purple Disco Machine, le gioie più belle con la famiglia

Pur non amando condividere la propria vita privata sui social, in occasione dell’inizio del 2021, Purple Disco Machine, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto dedicate ai momenti più belli vissuti in un anno particolarmente difficile per tutti come il 2021. “Alcuni dei momenti più felici del 2020″, scrive il dj tedesco.

Tra le foto più belle spiccano quelle con la compagna Sabrina e i figli a cui sta trasmettendo l’amore e la passione per la musica. “Family first”, scrive un follower sottolineando quanto la famiglia sia al primo posto nella vita di tutti. Felice e sereno nella vita privata, il dj tedesco è riuscito a raggiungere anche importanti traguardi nel lavoro.

