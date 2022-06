“Putin malato di cancro”: clamoroso report 007 Usa/ “Operato ad aprile. L’attentato…”

“PUTIN È MALATO DI CANCRO”: REPORT CLAMOROSO DAGLI USA

«Vladimir Putin è malato di cancro»: come abbiamo già più volte riportato dall’inizio della guerra in Ucraina, le notizie sulle condizioni di salute tendenzialmente pessime sul conto del Presidente russo si sono “sprecate”. Quest’ultimo report però non solo vede tre “conferme” da fonti dell’intelligence Usa, ma entra anche nei dettagli di quando e quanto Putin si sia curato per ovviare ad un improvviso quanto urgente problema di salute.

Secondo il report della Mia, diffuso in anteprima dal settimanale “Newsweek” riporta due notizie di estrema rilevanza (qualora fossero davvero confermate): «Putin sarebbe stato operato di cancro nello scorso aprile perché affetto da un tumore in stadio avanzato». In secondo luogo, sempre il Presidente russo sarebbe stato vittima di un attentato a cui però sarebbe riuscito a scamparla per poco. Si riaccende così il mistero attorno alle condizioni di salute del leader russo, con diverse “sirene” dall’Ucraina che lo danno praticamente ogni settimana con un cancro in diverse zone del corpo (prima il pancreas, poi il fegato, ma anche i polmoni). Non si sa cosa sia vero e cosa no, quello che è certo è che i timori attorno a condizioni non esattamente eccelse per il quasi 70enne leader autocrate russo crescono sempre di più.

007 USA: “PUTIN SFUGGITO AD UN ATTENTATO A MARZO”

Intervistato negli scorsi giorni da una tv francese, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov aveva smentito su tutta la linea notizie circa la malattia del Presidente Putin: «Non credo che qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi».

“Newsweek” citando l’intelligenze Usa arriva a riportare bene tre fonti diverse a conferma del cancro di cui soffrirebbe Putin: la direzione nazionale dell’Intelligence, l’Aeronautica e l’agenzia di intelligence della Difesa. «Al Cremlino sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai stata tanto intensa», riportano ancora gli 007 americani. Da ultimo, l’intelligence della Casa Bianca conferma quanto già nelle scorse settimane il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov aveva diffuso a livello internazionale: avrebbero cercato di assassinare Putin a marzo, ma sarebbe scampato senza particolari conseguenze. La principale preoccupazione dell’intelligence Usa, spiega ancora “Newsweek”, riguarderebbe «le paranoie di Putin legate alla lotta di potere mai così intensa. Elementi che renderebbero imprevedibile lo sviluppo della guerra in Ucraina».

