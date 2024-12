Qua la zampa!, regia di Lasse Hallström

Sabato 28 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:15, la commedia per famiglie Qua la Zampa!, basato su un romanzo scritto da Bruce Cameron e uscito nel 2017 sul grande schermo con la regia di Lasse Hallström. Il regista svedese è un esperto del cinema con i cani e aveva già girato La mia vita a quattro zampe (1985) e Hachiko – Il tuo migliore amico (2009), oltre a gradevoli commedie come Chocolat (2000) e Amore, cucina e curry (2014). Il personaggio principale del film Qua la Zampa! è Ethan Montgomery che è interpretato da Dennis Quaid, famoso per film come Dragonheart, The Day After Tomorrow e recentemente impegnato nell’horror di successo The Substance, con Demi Moore. Lo stesso personaggio da giovane è interpretato da K.J. Apa e da bambino da Brycer Gheisar.

Nel cast del film Qua la Zampa!, un altro personaggio principale è Hannah, interpretata da Britt Robertson da giovane e da Peggy Lipton da adulta. Juliet Rylance e Luke Kirby danno vita rispettivamente ai personaggi di Elizabeth e Jim Montgomery. John Ortiz veste i panni di Carlos, mentre Logan Miller interpreta Todd. Il personaggio di Victor è interpretato da Primo Allon, mentre Caroline Cave veste i panni di Ellen, Nicole LaPlaca quelli di Wendi, Michael Patric è Sam, Kirby Howell-Baptiste è Maya e Al è interpretata da Pooch Hall.

La trama del film Qua la zampa!: le varie reincarnazioni di un cane che chiude il cerchio ritrovando il suo amato padrone

La vicenda di Qua la zampa! si svolge tra la seconda metà del secolo scorso e i primi anni di questo secolo. In questo periodo un cane si reincarna diverse volte per spiegare il rapporto che lo lega ai padroni, all’amicizia, al destino ed al lavoro.

Nei primi anni ’50 un cucciolo meticcio, mentre sta giocando con i fratelli, viene catturato da un gruppo di accalappiacani e ucciso. Il suo spirito si reincarna in un cucciolo di Red Retriever nato nel 1961. Il cucciolo scappa dall’allevamento e viene raccolto da due spazzini che vogliono ricavare denaro vendendolo. Intanto il cucciolo viene lasciato all’interno del camioncino mentre i due spazzini si recano a bere.

Il cane, all’interno del camioncino viene colpito da un colpo di calore, ma l’intervento di una madre con suo figlio Ethan, riesce a salvarlo. I due decidono di portarlo a casa loro e lo adottano dandogli il nome di Bailey. Tra il bambino ed il cane si instaura subito un legame e la loro amicizia si rafforza mentre passano gli anni. Nel frattempo, a causa di insuccessi nel suo lavoro, il babbo di Ethan diventa un alcolizzato.

Ethan, che nel frattempo è divenuto adolescente, ed ha ottenuto grandi successi sia in ambito scolastico che sportivo, incontra la sua coetanea Hannah e i due iniziano una relazione. Ethan caccia di casa il padre dopo che questi ha fatto una sfuriata contro lui e la madre e nello stesso tempo viene premiato con una borsa di studio. Quando Bailey muore si reincarna di nuovo in varie situazioni, negli anni 70 come femmina di pastore tedesco, Ellie, che viene addestrata come cane poliziotto e si lega ad un poliziotto vedovo di Chicago, Carlos Ruiz, e verso la metà degli anni 80 come un Pembroke Welsh Corgi, che una studentessa, Maya, che frequenta l’università, chiama Tino.

L’ultima reincarnazione di Bailey è degli anni 2000, quando torna ad essere un cane meticcio adottato da una donna che gli dà il nome di Waffles che però viene poi abbandonato in quanto il marito non lo vuole in casa. Tornato libero Waffles raggiunge la campagna dove ha vissuto come Bailey, e si riunisce al vecchio padrone Ethan che ora, a 50 anni, fa una vita solitaria gestendo la fattoria appartenuta ai nonni, ma Ethan non lo riconosce e lo consegna al canile ma poi lo reclama e lo porta a casa dandogli il nome di Buddy che riesce a farlo ricongiungere con Hannah divenuta vedova e i due si sposano. Buddy esegue dei vecchi trucchi e in questo modo, rispondendo anche ai vecchi comandi del suo padrone si fa riconoscere e Ethan e Buddy si abbracciano con gioia.