Amore, cucina e curry, diretto da Lasse Hallström

Giovedì 1 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, la commedia sentimentale del 2014 dal titolo Amore, cucina e curry.

Il film è una produzione in collaborazione tra India, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti d’America ed è diretto dal regista svedese Lasse Hallström, celebre per avere curato le riprese di alcuni progetti cinematografici campioni d’incasso, tra cui Le regole della casa del sidro, Chocolat e Hachiko – Il tuo migliore amico.

Le musiche hanno invece la firma del musicista e compositore indiano A. R. Rahman, vincitore dell’Oscar alla migliore colonna sonora per The Millionaire (2008).

La protagonista del film Amore, cucina e curry è interpretata dalla pluripremiata attrice britannica Helen Mirren, insuperabile nei panni di Elisabetta II del Regno Unito in The Queen – La regina (2006). Al suo fianco l’attore Om Puri, interprete di centinaia di film di Bollywood, e l’attore Manish Dayal, conosciuto dal pubblico per il ruolo di Devon Pravesh nella serie tv The Resident.

La trama del film Amore, cucina e curry: incontro-scontro di culture e qualche ricetta originale

Amore, cucina e curry narra la storia di un celebre chef e genio del settore gastronomico, Hassan Kadam (Manish Dayal), conosciuto in tutto il mondo per le sue straordinarie creazioni. La famiglia Kadam, guidata da Papa (Om Puri), si è trasferita anni addietro dall’India in un piccolo paese del sud della Francia, Saint-Antonin-Noble-Val.

Qui hanno deciso di aprire un ristorante indiano a conduzione familiare, il Maison Mumbai.

Tutto sembra andare per il meglio fino all’arrivo di Madame Mallory (Helen Mirren), la fredda e integerrima cuoca di uno dei ristoranti francesi più noti di tutto il Paese, il Saule Pleureur, pronta a mettere i bastoni tra le ruote alla loro nuova attività.

La donna infatti è decisa a combattere con le unghie e con i denti per impedire l’apertura del ristorante a soli 30 metri dal proprio.

Inizia così una battaglia tra culture e cucine completamente diverse tra loro, fino a quando, paradossalmente, i due mondi non inizieranno pian piano a fondersi e Madame Mallory non sarà costretta a riconoscere l’incredibile talento del cuoco indiano, fino a prenderlo sotto la propria ala protettrice.