Quadarella, finale 800 SL/ Diretta streaming video Rai: orario (Mondiali nuoto)

Dopo un incredibile oro vinto nei 1500 m stile libero, Simona Quadarella è ancora protagonista ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. La mezzofondista Romana infatti oggi sabato 27 luglio 2019 alle ore 14.25 (fuso orario italiano) disputerà la finale per gli 800 m stile libero ed è pronta a salire nuovamente sul tetto del mondo ed ad regalarci una nova intensissima emozione. Come al solito però la concorrenza sarà agguerrita anche in questa finale del 800 m stile libero femminile: Simona Quadarella però, pur nonostante la sua giovane età, pare ormai una veterana e di certo potrà dire la sua nella caccia al podio iridato. Lo abbiamo visto non solo nella bellissima prestazione messa in vasca solo pochi giorni fa ai Mondiali di nuoto di Gwangju nella già citata finale dei 1500 m stile, ma pure nelle batterie, dove ha strappato il biglietto per la finale con il quarto tempo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv della finale di Simona Quadarella nei 800 m stile ai Mondiali nuoto 2019 si potrà seguire su Rai Sport o Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del televisore), ovvero i due canali che danno ampio risalto alla competizione di Gwangju. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, mentre in assenza di una televisione si potrà comunque usufruire del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.rai.play.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 800 M STILE LIBERO: LE AVVERSARIE

Come detto prima, la finale dei 800 m stile libero non sarà certo una passeggiata per Simona Quadarella, che pure però grandi ambizioni per la sua seconda gara ai Mondiali di nuoto 2019. Le rivali quest’oggi saranno temibili, specie se consideriamo quanto è accaduto nella gara preliminare. Come detto, l’azzurra ha trovato posto in finale strappando il quarto miglior tempo e fermando il cronometro sul 8.20.86. Meglio di lei però, solo ieri mattina (coreana) hanno fatto Leah Smith che ha segnato il crono di 8.17.23, e pure Katie Ledecky che ha segnato il tempo di 8.17.42. Dopo aver dato forfait per un virus alla finale dei 1500 m stile, vinta proprio dalla nostra Quadarella, la statunitense classe 1997 è pronta a scendere in vasca per prendersi qualche soddisfazione iridata e pure lo fa vantando ora un buon stato di forma. Segnaliamo poi che il terzo tempo è stato segnato in semifinale dalla Titmus, mentre completano le corsie Wang, Kohler, Belmonte e Melverton. In ogni caso sarà una finale del 800 m stile libero davvero emozionante, che non vediamo l’ora di vivere da vicino.



