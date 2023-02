Qual è il meccanismo dell’amore?/ Lo studio: “ecco come agiscono ormoni nel cervello”

Le relazioni e l’amore hanno un profondo impatto sulla salute delle persone, ma anche su quella degli animali. Lo sta analizzando un team i ricercatori attraverso lo studio di una particolarissima specie di mammiferi, che presenta una caratteristica molto rara: la monogamia. Le arvicole delle praterie rientrano infatti nel 3% di mammiferi che hanno una tendenza monogama e per questo motivo permettono di capire in che modo i legami, i contatti con i propri simili impattano sulla nostra salute. Un tema quanto mai attuale specie dopo l’avvento della pandemia.

Van Brempt: "irregolarità contratti UE-Pfizer"/ "Von der Leyen coinvolta di persona"

Come spiega il portale Scientific American, Le arvicole delle praterie hanno dimostrato di possedere un sentimento simile all’empatia per i propri simili e per il proprio partner. Un comportamento notato mezzo secolo da fa Lowell Getz, dell’Università dell’Illinois, che scoprì come in alcune trappole comparissero spesso alcune coppie specifiche di maschi e femmine di arvicola, suggerendo quindi una tendenza monogama nei legami di questa specie. Ricerche ulteriori negli anni Ottanta e Novanta hanno svelato che le coppie di arvicole condividono un nido, preferiscono accoccolarsi accanto al partner prescelto e allevano insieme i piccoli, difendendo anche il loro territorio. Alla base di questi legami sono stati individuati due ormoni fondamentali: l’ossitocina e la vasopressina. Ma in che modo hanno un impatto concreto sulla salute delle arvicole e delle persone?

Depressione post-partum, nuova cura?/ In arrivo una pillola antidepressiva

Come funzionano l’amore e le relazioni? Il ruolo degli ormoni nel cervello

Nelle arvicole delle praterie, è il meccanismo della ricompensa che le spinge a rannicchiarsi insieme, mentre geni specifici agiscono verso l’apprendimento dell’identità di un nuovo partner, stabilizzando i legami o vivendo l’esperienza della perdita. Per fare questo devono, in modi ancora da chiarire, sfruttare la capacità del cervello di memoria ed emozione. E negli esseri umani? L’amore è così essenziale per l’esperienza umana che gli scienziati hanno a lungo ipotizzato che la sua base biologica fosse nella nostra corteccia cerebrale, ma il comportamento delle arvicole della prateria ha indotto i neuropsicologi a esaminare strutture più antiche, nelle stesse regioni di ricompensa attivate in questi piccoli animali.

Baby talk può aiutare nel diagnosticare autismo/ La risposta del bambino come sintomo

Ciò che gli esperti conoscono dei regolatori ormonali delle relazioni e dell’amore umani sembra coerente con la comprensione del legame di coppia dell’arvicola della prateria: per esempio, anche gli esseri umani ricevono un flusso di ossitocina in risposta a una carezza. Si tratta però di un ormone versatile, che si manifesta anche quando vediamo un cucciolo dagli occhi grandi. L’obiettivo degli scienziati è quindi comprendere a sufficienza il legame tra esseri umani in modo da poter intervenire per lenire il dolore o le devastazioni della solitudine cronica. Ma, del resto, restano ancora molti misteri anche tra i meccanismi di legame tra le arvicole della prateria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA