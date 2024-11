Tina Cipollari e Gemma Galgani: lo scontro continua a Uomini e Donne

Non si placa lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. La puntata del dating show di canale 5 del 27 novembre si apre con una nuova lite tra la bionda opinionista e la dama di Torino. Tina torna sull’intervista rilasciata da Gemma a Verissimo ribadendo di non aver ancora digerito le dichiarazioni rilasciate dalla dama che ha accusato Tina di rovinare le sue frequentazioni con le sue intromissioni. Su richiesta di Tina Cipollari, poi, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui vengono mostrati tutti i flirt vissuti dalla Galgani a Uomini e Donne: da Marco Firpo a Jean Pierre passando per Sirius Nicola Vivarelli, Costabile Arbore e Maurizio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 novembre 2024/ Bacio tra Gemma Galgani e Fabio

Al termine del filmato, in studio, si riaccende la rivalità tra Tina e Gemma. “Sei una donna falsa, bugiarda. Ti sei inventata una vita che non ti appartiene, un lavoro che non hai mai svolto. Hai stancato”, le parole di Tina che scatenano la reazione di Tina.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: lo scontro si infiamma per il bacio tra la dama e Fabio

Di fronte alle parole di Tina Cipollari sul suo lavoro, Gemma Galgani sbotta: “La mia sfera professionale non la tocchi. Ho dedicato la mia vita al teatro. Parla di quello che succede qua”, le parole della dama. Spazio, poi, all’esterna in cui tra Gemma e Fabio arriva il bacio che, però, in studio, scatena la reazione di Tina. “Gli ultimi due giorni sono stati diversi. Lei scherza con me, è una cosa bella. Stiamo diventando un’unica cosa”, dice Fabio in studio.

Uomini e Donne anticipazioni, puntata 25 novembre 2024/ Segnalazione su Alessio Pecorelli, bacio Gemma Fabio

Maria De Filippi e Tina notano un’espressione non felice di Gemma. Tina, così, sottolinea che la non felicità della Galgani è legata al bacio che non è stata passionale come avrebbe voluto. Gemma, poi, si rifiuta di ballare con Fabio tornando al proprio posto.