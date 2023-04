SUPERMERCATI APERTI/ info e orari aperture di oggi 25 aprile 2023: da Milano a Roma

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2023: Aldi, Bennet, Eurospin… info e orari festa Liberazione

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2023, i punti vendita Aldi resteranno aperti con possibili eccezioni da verificare sul sito, i punti Bennet resteranno a disposizione del pubblico dalle 9 alle 20 mentre i Carrefour saranno aperti dalle 8,30 alle 20, con possibili variazioni. Tra le catene di supermercati che resteranno accessibili al pubblico oggi 25 aprile si segnalano anche Eurospin, Il Gigante, Iper, Iperal, MD, Pam e Unes. Dovrebbero essere invece chiusi i punti vendita Penny Market.

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2023/ Orari Milano e Roma: polemica sulle aperture

Non solo supermercati, tra le catene della grande distribuzione che resteranno aperte oggi 25 aprile ci saranno, con possibili eccezioni da verificare direttamente sul sito: Expert, Ikea con orario dalle 9 alle 21.30, Trony dalle 9 alle 21 e Unieuro con punti vendita aperti dalle 10 alle 19.

Supermercati aperti, gli orari di oggi 25 aprile di Lidl, Coop, Esselunga…

Anniversario della Liberazione d’Italia, quali sono i supermercati aperti oggi 25 aprile? Mentre molti italiani si stanno godendo un ponte di festa, con la famiglia oppure fuori città, in tutta Italia da Nord a Sud ci sono supermercati che resteranno aperti per consentire di acquistare ciò di cui si ha bisogno. Ma quali sono le catene che resteranno aperte oggi e come fare per trovare l’esercizio più vicino.

RISTORAZIONE/ Conti in ripresa: nel 2022 la spesa vicina agli 80 miliardi di euro

Oggi 25 aprile scuole e uffici saranno chiusi, così come molti luoghi di lavoro, ma non tutti i supermercati osserveranno questo giorno di festa. Prima di recarsi a un punto vendita è bene controllare sui siti o sulle app delle catene di riferimento, ma sappiamo alcuni dettagli che potrebbero però variare in base alla località e al singolo punto vendita. Tra le catene di supermercati aperte oggi 25 aprile, tutti i 172 punti vendita di Esselunga saranno aperti con orario continuato dalle 8 fino alle 20. Potrebbero però esserci eccezioni con orari ridotti. Per quanto riguarda Lidl si conferma aperta la maggior parte dei punti vendita dalle 8 alle 21.30. Maggiore incertezza per Conad, che osserverà orari tra le 7 e le 21 a discrezione dei soci. I supermercati Coop saranno aperti oggi dalle 8.30 alle 20.30, ma sul sito della catena è possibile verificare con precisione le eccezioni, gli orari ridotti e le chiusure per il 25 aprile.

Latte scaduto si può trasformare in plastica biodegradabile/ Il progetto green a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA