Quando escono risultati degli scritti di Maturità 2024/ Correzione prove, voti verso gli orali: le date

Quando escono i risultati degli esami scritti della Maturità 2024? Una domanda che in questi giorni gli studenti si stanno ponendo dopo aver svolto le due prove. Ovviamente, chiusa questa prima fase, si apre quella che è forse più emozionante, il famoso orale di quinta superiore, l’ultimo step prima di scrivere la parola fine. E proprio prima del grande appuntamento i vari studenti maturandi sapranno come sono andati gli scritti. I professori della commissione hanno infatti già iniziato a correggere gli elaborati delle prime due prove di modo da arrivare il prima possibile all’appuntamento dei risultati, e permettere agli studenti di quinta superiore di meglio comprendere come dover affrontare l’orale della maturità 2024.

E’ logico che un grande punteggio negli scritti potrebbe indurre il maturando a prendere un po’ più alla leggera l’ultima prova, di contro, chi invece è andato un po’ malino nella prima e nella seconda prova, potrebbe vedere la propria ansia crescere in vista del colloquio. In ogni caso gli orali scatteranno da lunedì 24 giugno, dalla prossima settimana, di conseguenza i docenti hanno circa tre giorni per correggere gli scritti e rendere pubblici i voti.

QUANDO ESCONO RISULTATI DEGLI SCRITTI DI MATURITÀ 2024: PUBBLICAZIONE ONLINE O A SCUOLA

Sia chiaro, noi la stiamo facendo breve, ma coloro che correggeranno le varie prove sono tenuti a seguire delle precise tempistiche stabilite dal ministero dell’istruzione e nel contempo a correggere eventuali prove secondo determinati indicatori. La cosa che conta, alla fine, è comunque il voto e le tempistiche.

A seconda delle scuole le votazioni saranno pubblicate direttamente in sede, presso l’istituto scolastico con i classici tabelloni che solitamente sono esposti all’ingresso o in un corridoio accessibile a tutti. Oppure, i voti potranno essere pubblicati sul registro elettronico, quindi online, a cui si potrà accedere tramite le proprie credenziali, almeno due giorni prima dell’inizio degli orali, di conseguenza i prof devono agire abbastanza celermente viste le tempistiche ristrette.

