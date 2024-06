Maturità 2024, date e ultime notizie Esame di Stato/ Toto-tracce Prima Prova: Oppenheimer, AI e Matteotti

LE ULTIME NOTIZIE SULL’ESAME DI MATURITÀ 2024: DATE E TUTTE LE NOVITÀ

Il countdown è cominciato, tra meno di una settimana la Prima Prova dell’Esame di Maturità 2024 sarà consegnata a mezzo milione di studenti in tutta Italia che da 5 anni (salvo “imprevisti” e “ostacoli sul percorso”) si preparano per questo fatidico momento. Dalle 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024 la Prima Prova con il tema d’italiano, e dalla stessa ora del giorno successivo (giovedì 20 giugno 2024) con la Seconda Prova “di settore”, si apre la grande tradizione dell’Esame di Stato MIM, completata da una terza prova per soli alcuni indirizzi e dagli orali al via nella settimana successive secondo regole e calendari decisi dalle singole scuole.

Grandi novità rispetto allo scorso anno per la Maturità 2024 non ve ne sono, ad eccetto del “Capolavoro” da presentare in sede di colloquio orale che non pochi quesiti ha generato negli studenti: come spiega il Ministero dell’Istruzione, il “Capolavoro dello studente” è un servizio digitale sperimentale attraverso cui gli studenti possono caricare su E-Portfolio un’opera (dunque non è una tesina) che racconti «i progressi che ha compiuto e le competenze che ha raggiunto durante il proprio percorso scolastico». Al netto del “Capolavoro”, per il resto l’Esame di Maturità 2024 si svolgerà con le consuete modalità reintrodotte dopo la fine della pandemia: punteggi in centesimi (ogni prova vale 20 punti, 40 i crediti massimi), commissioni d’esame composte da 6 membri miste (3 interni e 3 esterni), matematica come materia di Seconda Prova allo Scientifico e greco per il Classico, ammissione all’esame con requisito il superamento delle Prove Invalsi.

PRIMA PROVA ESAME DI MATURITÀ: IL TOTO-TRACCE PER IL TEMA D’ITALIANO (E LE RICORRENZE DEL 2024

Veniamo però alla parte più “succosa” e che ci prenderà grosso spazio da qui fino al suono della campanella dopo la mitologica notte prima degli Esami: il toto-tracce del tema d’italiano come ogni anno terrà col fiato sospeso centinaia di migliaia di studenti, così come stuzzicherà l’interesse dei social. Quali autori, quali tematiche e quali ricorrenze potrebbero essere scelte dalla commissione centrale del Ministero per l’Esame di Maturità 2024?

Mettetevi comodi, il toto-tema è solo che all’inizio: tenuto conto che sono tre le tipologie di Prima Prova (A-Analisi del testo; B-tema argomentativo; C-tema attualità), con in totale 7 tracce (2 per la Tipologia A e la C, 3 per la Tipologia C), i possibili temi scelti e gli autori affrontabili potrebbero davvero essere svariati. Dai grandi classici D’Annunzio e Pirandello, Montale e Ungaretti, per l’Analisi del testo occorre non dimenticarsi che v’è anche una traccia di prosa e qui la fantasia letteraria potrebbe coinvolgere autori meno “chiacchierati”, come Kafka o Conrad, specie per i centenari dalla morte di entrambi i geniali scrittori.

Altre importanti ricorrenze “stimolanti” per una traccia di Prima Prova potrebbero poi essere i 100 dal delitto Matteotti così come i 110 anni dall’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando, che diede il via alla Prima Guerra Mondiale (con tutti gli annessi e connessi legami con lo scenario terribile attuale a livello internazionale). Nel 2024 ricorre poi anche il 120esimo anno della nascita di Robert Oppenheimer, il geniale fisico americano “creatore” della bomba atomica e celebrato nel film capolavoro premio Oscar di Nolan. In chiusura – ma solo per oggi, poi proseguiremo nei prossimi giorni con le tappe di avvicinamento alla Prima Prova di Maturità – nel toto tracce non possiamo non citare il tema dell’intelligenza artificiale, sempre più in un orizzonte attuale per milioni di cittadini nel mondo, con i giovani chiamati a farci i conti necessariamente dopo la fine delle Superiori nell’affacciarsi nel prossimo mondo del lavoro.

