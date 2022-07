Quando inizia il Grande Fratello Vip 7?/ La risposta di Alfonso Signorini…

Grande Fratello Vip, quando inizia? La rivelazione di Alfonso Signorini

Quando inizia il Grande Fratello Vip? Mentre fervono i preparativi per la nuova edizione, Alfonso Signorini è intervenuto su Instagram per fare chiarezza in merito alla data di partenza del reality. In rete era trapelata l’indiscrezione che il Grande Fratello Vip sarebbe iniziato il 19 settembre. A lanciare la notizia il sito TvBlog. “È sicuro che si farà la nuova edizione del Grande Fratello Vip?”, aveva chiesto un’utente sulla pagina Instagram del sito. “Si e c’è già anche una data, 19 settembre 2022”, la risposta che si legge sui social network. Ieri Alfonso Signorini per evitare la diffusione di voci errate ha preso la parola sulla questione accennando all’eventualità che il reality potesse partire prima di quella data: “Forse si parte il 12 settembre”.

Il Grande Fratello Vip potrebbe superare quest’anno qualsiasi record di durata. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che il reality show si prepara a tornare con una stagione che batterà tutti i record. La rete punta molto sul reality tanto che per la prossima edizione sono stati confermati due appuntamenti settimanali. Intanto, stanno continuando i provini e secondo il sito VeryInutilPeople tre concorrenti sarebbero vicini alla firma. Si tratta di Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese e Asia Gianese. Tra gli altri inquilini ci potrebbero essere Marina Fiordaliso, Guendalina Canessa, Carolina Marconi e Vera Gemma in coppia con Jeda. Saltata invece la partecipazione di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti confermata come opinionista

Al Grande Fratello Vip arriverà come opinionista Orietta Berti. La cantante commenterà le varie dinamiche all’interno del reality assieme a Sonia Bruganelli. L’annuncio è stato fatto in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset. Il ritorno della moglie di Paolo Bonolis ha lasciato invece stupiti un po’ tutti considerando che più volte lei stessa aveva ammesso di non voler tornare a ricoprire questo ruolo. Il blogger Davide Maggio aveva però svelato un retroscena inedito. Al posto di Sonia Bruganelli avrebbe dovuto esserci Giulia De Lellis. Nell’articolo di Davide Maggio si legge esattamente: “Quella di lady Bonolis non sembrerebbe essere affatto una prima scelta”.

In base a quanto trapelato, sembrerebbe che non c’era alcuna intenzione di riconfermare Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opnioniste. Il nome di Giulia De Lellis però non sarebbe stato visto di buon grado dai piani alti dell’azienda e pertanto al suo posto sarebbe stata ripescata Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini però ha tenuto a smentire la notizia rivelando di aver contattato Giulia De Lellis alcuni anni fa e non in occasione della partenza della nuova edizione.













