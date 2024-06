Quando inizia Sanremo 2025? Le date ufficiali/ Spoiler del Patron dell’Ariston: gaffe o gesto voluto?

Come ogni anno, anche a mesi di distanza i rumor sul Festival di Sanremo sono un topic costante. Si parte dal toto-conduttore, passando per le diverse candidature nel cast dei big e senza dimenticare i volti a corredo della kermesse: dai co-conduttori agli ospiti d’eccezione. Ovviamente, anche quest’anno l’andamento sembra lo stesso e mentre è ufficiale che l’eredità di Amadeus passerà a Carlo Conti, è arrivato anche uno spoiler non da poco per quanto riguarda le date ufficiali del Festival di Sanremo 2025.

Come racconta Giuseppe Candela con un post su X, ‘reo’ di aver svelato le date ufficiali di Sanremo 2025 in anticipo sarebbe stato il patron dell’Ariston: “Walter Vacchino brucia l’annuncio alla Rai: svela le date ufficiali di Sanremo 2025 che si terrà da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Ieri si è tenuta una conferenza stampa in cui sono stati svelati gli eventi stagionali dello storico teatro”.

Sanremo 2025, date ufficiali e conduttore già noti: ma chi ci sarà sul palco con Carlo Conti?

Dunque, pare che lo spoiler sulle date della kermesse sia arrivato nel corso della presentazione del calendario annuale in riferimento alla totalità di eventi che avranno come habitat proprio il teatro Ariston. Per questa ragione, l’annuncio delle date ufficiali non è chiaro se sia frutto di una gaffe epica oppure era proprio così che la Rai aveva messo in conto di rendere note le date ufficiali di Sanremo 2025. In ogni caso, mancano ancora diversi dettagli all’appello per quello che sarà lo spettacolo della kermesse il prossimo anno. Non a caso, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, Carlo Conti non ha ancora intenzione di rivelare in anticipo chi saranno i co-conduttori di Sanremo 2025.











