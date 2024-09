Quando inizia Uomini e Donne a settembre? Tutto pronto per la nuova edizione: svelata la data

Finalmente c’è la data ufficiale su quando inizia Uomini e Donne 2024/2025 a settembre dopo i continui slittamenti di questa settimana. I numerosi fan dating show condotto da Maria De Filippi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: il conto alla rovescia per il ritorno in onda è ufficialmente iniziato. Grazie a un video condiviso dall’account ufficiale del programma, è stata confermata la data di inizio della nuova stagione. Segnate sul calendario lunedì 23 settembre 2024, giorno in cui i riflettori torneranno ad accendersi negli studi della Fascino.

Francesca Sorrentino lascia trono di Uomini e Donne per Manuel Maura?/ Spunta retroscena di Manuela Carriero

Inizialmente la data d’inizio di Uomini e Donne, come per la maggior parte dei programma del daytime sia Rai che Mediaset era fissata per lunedì 9 settembre 2024 poi per ragioni di palinsesto è stata spostata al lunedì successivo il 16. Tuttavia anche questa data si è dimostrata non essere quella definitiva e si è iniziato ad ipotizzare che il programma di punta di Canale5 avrebbe potuto iniziare l’ulteriore lunedì. Ed alla fine tali indiscrezioni si sono dimostrate reali, in queste ore gli account social del programma hanno annunciato quando inizia Uomini e Donne: lunedì 23 settembre 2024 sempre a partire dalle 14.45 su Canale5

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino lascia il trono per l’ex fidanzato Manuel Maura?/ La segnalazione

Uomini e Donne 2024/2025: tutto pronto per la nuova edizione: data e anticipazioni

C’è molta attesa per il ritorno in onda di Uomini e Donne del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni raccolte durante le registrazioni svelano chi sono i tronisti: Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, direttamente da Temptation Island, Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero e Alessio Pecorelli. Come sempre oltre al trono Classico ci sarà il Trono Over e c’è molta attenzione non solo sui nuovi cavalieri e le nuove dame ma anche sui graditi ritorni come quello di Gemma Galgani e di Ida Platano quest’ultima dopo il trono flop dell’anno scorso non ha accettato l’invito di Maria De Filippi a rimanere nel parterre, almeno per ora.

Uomini e Donne, pesante segnalazione su Brando Ephrikian/ Fan sconvolti: "Povera Raffaella". Cos'è successo?