Quando riprende la Serie A?/ Bocciato modello tedesco: si giocherà in stadi neutri?

Sono giorni caldissimi per la ripresa della Serie A, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, imposto ai primi di marzo. Dopo il vertice CTS-FIGC occorso solo ieri pomeriggio, ecco che già oggi il Consiglio di esperti scelti dal governo come guida in questi momenti drammatici dovrebbe informare sia il Ministro dello sport che quello della Salute sull’esito dell’incontro e già oggi potrebbe filtrare qualche indiscrezione significativa sul destino del campionato di Serie A. Impossibile dire se questi saranno segnali di ottimismo o meno: come abbiamo già riferito ieri, il protocollo stilato dalla federazione per la ripresa era stato cassato da medici e politica: pure è stato bocciato per intero il modello Bundesliga, che prevede che in caso di nuove positività, solo il calciatore contagiato venga messo in isolamento. Il governo su questo punto è già stato chiaro: ad ogni positivo verrà imposta una quarantena da 14 giorni e come lui anche tutti coloro che sono stati in contatto. Pure Spadafora proprio ieri si era comunque detto ottimista sulla ripartenza degli allenamenti di gruppo il prossimo 18 maggio. Questo però prima che si venisse a sapere della nuova ondata di contagiati tra i club della Serie A. Ecco perchè dunque fare previsioni al momento risulta ben complicato.

QUANDO RIPARTE LA SERIE A? SI VALUTA DI GIOCARE IN STADI NEUTRI

Pure però nel frattempo sono al vaglio di lega e federazione diverse soluzioni per facilitare e affrettare il più possibile la ripresa della Serie A, dopo lo stop. Ecco che dunque, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano La Repubblica, si starebbe considerando pure di tornare in campo in campi neutri. Benché sia intenzione per i club della Serie A di chiudere la stagione 2019-2020 nei propri impianti, pure non è da escludere che le regioni possano essere ancora contrarie all’apertura delle strutture sportivi: e non è da escludere che possano sorgete problemi di ordine pubblico, con i tifosi assiepati fuori dai cancelli. Ecco perchè non si esclude dunque di giocare anche negli stadi di Empoli, Benevento e Frosinone, “campi neutri” che potrebbero venir facilmente sanificati e che disporrebbero poi di tutte le tecnologie necessarie ad ospitare un match della serie A, con Var, Goal Line Technology, telecamere e illuminazione adeguata.



